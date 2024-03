Estas son las carreteras de Málaga afectadas por la tractorada de este jueves

Las organizaciones agrarias de la provincia de Málaga, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas agroalimentarias, han convocado dos nuevas concentraciones para este mes de marzo. La primera concentración tendrá lugar este jueves 7 de marzo, y se concentrarán en la zona oeste de la provincia. Y el próximo miércoles 13 de marzo, la tractorada se movilizará en la capital, con una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno.

Entre las reivindicaciones que han llevado a este sector a salir a las carreteras y calles, no solo de Málaga sino de todo el territorio nacional, están rebajar las exigencias de la nueva PAC agroambiental, que reducen drásticamente las producciones. También piden rebajar la carga burocrática que hace perder muchas jornadas de trabajo y exige una mayor implicación del funcionariado. Los agricultores también piden que no sea obligatorio dejar un 4% de la superficie en barbecho. Quieren eliminar los libros digitales: la Unión Europea exige a los productores que lleven un cuaderno digital donde deben anotar trabajos, tratamientos, manejo de animales, etc. Estas son solo algunas de las peticiones de agricultores y ganaderos al gobierno nacional y al europeo.

Cortes de las carreteras en la concentración del 7 de marzo

Este jueves 7 de marzo está organizada una movilización en la zona oeste de la provincia de Málaga, en el valle del Guadalhorce, concretamente en el cruce de Zalea. Afectando en la A-354 con la A-357 y la A-343 con la A-357. Agricultores, ganadores y tractores cortarán ese tramo de carretera entre las 10:00 y las 10:00 horas. En el comunicado de la convocatorio enviado por ASAJA explicaba que se dejará en todo momento una vía libre a vehículos de emergencias.

Esta no es la primera tractorada que tiene lugar en la provincia, el pasado mes de febrero tuvo lugar la primera movilización, el día 6 (que no fue convocada de forma oficial por las organizaciones agrarias). Luego se convocaron dos estas organizaciones, una el 14 de febrero que se desarrollo en las carreteras de A-92, A-92M, A-45, A-385 y en la entrada de Ronda, y otra el 21 que se concentraron en la zona centro de la capital.

Movilización en la capital el 13 de marzo

Y la semana que viene, el miércoles 13 de marzo, se realizará una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno de Málaga. En este encuentro se ocuparán los carriles de los dos sentidos de circulación, y se congregarán personas, vehículos agrícolas y todoterrenos, entre las 10:00 y las 13:00 horas. Así lo anunció también ASAJA en el comunicado que envió sobre la información de las dos movilizaciones que han convocado para el mes de marzo.

Respecto e esta última, las organizaciones agrarias señalaban que dejarán en todo momento vía libre a los vehículos de emergencias. También han comunicado que durante el transcurso de esta concentración, entregarán la tabla de reivindicaciones al titular de la Subdelegación de Gobierno, por parte de una comitiva de las cuatro organizaciones convocantes.