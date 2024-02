Agricultores toman el centro de Málaga para exigir la supervivencia del mundo rural

Cerca de un millar de agricultores, y al menos un centenar de tractores, han tomado este miércoles las calles del centro de Málaga para exigir la supervivencia del mundo rural. Tras dos semanas de protestas independientes, en las que los profesionales del sector llegaron a bloquear el puerto de la capital, las asociaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias han tomado el liderazgo y anunciado un calendario de movilizaciones oficiales. En el marco de estas protestas, ha tenido lugar esta gran tractorada en el Paseo del Parque, que ha contado con el beneplácito de las administraciones.

Los agricultores del Valle del Guadalhorce han sido los primeros en entrar a la capital y desfilar con sus tractores por la Alameda Principal poco después de las 10:00; casi una hora más tarde lo han hecho los procedentes de la zona de Antequera. Autobuses enteros de agricultores y ganaderos también han llegado a la ciudad desde diversos municipios de la provincia.

Desde Benamargosa se han desplazado Manuela, Toñi y Gloria. Todas se dedican al cultivo de subtropicales y cítricos en la Axarquía hace más de una década. Su principal problema es la sequía, pero también los costes de producción. "Yo ahora mismo tengo miles de kilos de limones del árbol sin coger porque no merece la pena. Me los compran a 8 céntimos y a mí me cuesta todo el proceso 20. Para colmo, en el supermercado te los encuentras a dos euros y provienen de otro país", critica una de ellas.

Gloria, incluso, se ha planteado dejar la profesión. Lo suyo no va de relevo generacional ni de herencia, sino pura vocación. Tras un tiempo trabajando en la albañilería, decidió invertir en campo. Y de eso ya hace 14 años. Aunque explica que ha habido años mejores y peores, reconoce que la situación nunca ha sido tan "dramática" como en este momento. "Si me pongo a hacer cuentas, lo hubiera dejado hace tiempo", lamenta. Es por ello que ha decidido sumarse a las protestas. Aún conserva la esperanza de que el panorama dé un revés y el sector agrícola pueda sobrevivir, pero ya se ha marchado una fecha límite: "Otro año no puedo echarlo así. Si la cosa sigue igual, buscaré trabajo en otro sitio".

"Hemos sufrido hasta que la población ha dicho basta ya"

El presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido, ha lamentado que el sector se encuentra "totalmente abrumado por la política agraria comunitaria, que ha tomando un rumbo totalmente ambientalista". "Se ha legislado de espaldas a la agricultura, la mundo rural y lo hemos sufrido hasta que la población ha dicho basta ya", ha manifestado.

Uno de sus malestares principales es la competencia desleal. "Nos inundan de productos sin ningún tipo de condiciones labores, fitosanitarias ni de calidad que tenemos instauradas en la Unión Europea", ha señalado. Por ello, ha informado de que este miércoles, aprovechando la gran manifestación, han regalado productos cítricos del Guadalhorce. "Estamos viendo que nuestros limones se están tirando al suelo y los del supermercado proceden de otros países".

Por su parte, el secretario provincial de COAG en Málaga, Antonio Rodríguez, ha incidido en la "situación tan difícil" que vive el sector y ha considerado que es "un día de sentimiento, de reivindicación, donde estamos uniendo a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, al medio rural con nuestra capital".

"Nos tenemos que sentir orgullosos de ser agricultores y de ser ganaderos, de producir alimentos con calidad, de producir salud, que es lo que estamos produciendo y es lo que estamos reclamando. Nos debemos de sentir orgullosos todos juntos, tanto los agricultores como los ganaderos, como la ciudadanía en general", ha señalado.

¿Cuáles son sus reivindicaciones?

Las principales asociaciones agrícolas reclaman una política hidráulica con infraestructuras que garantice el agua con carácter urgente, pues consideran que las administraciones deberían legislar para que "cualquier gota pueda ser aprovechada" y "no se vaya al mar". Piden también que los permisos para la explotación de aguas depuradas "se agilicen y se declaren como obras de emergencia".

En segundo lugar, aseguran que urge la simplificación de la Política Agraria Común (PAC) -común para todos los países de la Unión Europea- como la eliminación del cuaderno digital. "Los agricultores nos tenemos que convertir en ingenieros, peritos y hasta asesores fiscales". "No podéis imaginar el calvario que supone para cualquier profesional todo esto, pues además sabéis que la edad media en el sector es bastante alta", han manifestado.

En esta línea, solicitan la subida del IVA compensatorio -del 12 al 21%- para "pasar la escasez de ingresos" y el incremento de las ayudas para el sector. "Hace un año se aprobó una ayuda, a raíz de la sequía, para los fertilizantes de 45 euros por hectárea. Pedimos que eso aumenta porque cualquier cosa que surge fuera de nuestras fronteras lo acabamos pagando nosotros con subidas en los costes de la producción".

Las asociaciones exigen, asimismo, las llamadas cláusulas espejo para que haya reciprocidad en cuanto a las condiciones exigidas a los agricultores europeos con respeto a los extracomunitarios. "No podemos tener unas reglas diferentes a países a los que les compramos productos y no realizan controles fitosanitarios", han denunciado. Por ello, han solicitado que a estos territorios "se apliquen estrictamente todos los requerimientos".

Piden una ley de cadena alimentaria real y efectiva que "permita compensar los costes de producción y que tenga en cuenta los productos extracomunitarios que compiten de forma desleal con los comunitarios". En cuanto a la norma relacionada con el bienestar animal, solicitan su derogación, pues consideran que deja indefenso al mundo rural, "quien realmente cuida de la flora y la fauna".

Las organizaciones también lamentan la dificultad para encontrar mano de obra en el mundo agrario, por lo que piden un estudio profundo del problema, así como medidas "reales" de apoyo al relevo generacional. "Cada año la edad media de nuestros agricultores es más alta. Se están jubilando y estamos dejando nuestras tierras sin cultivar", denuncian. Por último, exigen la revisión y modificación de la Ley de Restauración de la Naturaleza y de los objetivos de la agenda 20/30, pues a su juicio "no han tenido para nada en cuenta al sector agrario".