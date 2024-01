Los niños del colegio Domingo Lozano no irán este lunes a los nuevos centros

Los 260 alumnos y alumnas del colegio Domingo Lozano de Carranque no irán este lunes a los dos centros que se les ha designado después de que el 20 de diciembre, tres días antes de que finalizase el calendario lectivo del primer trimestre, al tener que clausurar el centro educativo debido al estado de su estructura.

Entonces, la Junta de Andalucía anunció que buscaría una solución, que más tarde determinó que sería reubicar a los alumnos en dos centros próximos al Domingo Lozano, pero distintos, el Luis Braille y el Rafael Dávila. En declaraciones Cadena SER, Yolanda Beltrán, presidenta del Consejo Escolar, ha negado que este lunes los niños vayan a asistir a los centros: "no vamos porque queremos que nos escuchen". En su lugar, han convocado una concentración a las puertas del centro.

Además, pone en duda que el estado del edificio haya empeorado repentinamente, "esto no ha pasado de un día para otro, el edificio llevaba muchísimos años sin un mantenimiento", ha sostenido Beltrán ante los micrófonos de la cadena.

Continuando con le relato, se remonta al 29 de septiembre, fecha en la que comunican a los padres desde la Junta de Andalucía que "el edificio, apuntalado y con grietas, está en perfecto estado y que nuestro niños no corren peligro”. Con el trimestre casi resuelto, "tres días antes" de las vacaciones de Navidad, les comunican que el mismo no volverá a abrir en enero, “a la vuelta no tenemos cole y que los niños se tienen que separar de sus hermanos o amigos”, añade Beltrán.

Entonces, comenzaron a moverse para pedir que la reubicación sea en un sólo centro, y no en dos como anunció la Junta que se realizaría a través de un comunicado: "Queremos que todo el colegio esté reubicado en el mismo sitio, para que los padres podamos llevar y recoger a los niños sin tener que separarnos, porque es imposible llevar a dos niños a la misma hora en dos colegios”.