Leiva en concierto en Fuengirola mientras Málaga acoge su Gastronomy Festival 2019: un fin de semana a rebosar de eventos

Del viernes 7 al domingo 9 de junio nos encontramos con el cantante Leiva en concierto en Fuengirola mientras Málaga acoge su Gastronomy Festival 2019 en un fin de semana a rebosar de eventos con los que hacer algo nuevo.

Cuando pareciera que no hay vida después de Juego de Tronos o más allá de las playas, llega la provincia de Málaga y nos ofrece un bufé libre de planes, propuestas y actividades por disfrutar. Así que si quieres hacer algo que no sea buscar excusas para no ponerte de una vez por todas con la limpieza de primavera, este es tu fin de semana.

Además, si eres de los que dejas todo para última hora, estás de enhorabuena: la exposición Van Gogh Alive Málaga cierra sus puertas y se marcha a otro puerto este domingo 9 de junio. ¡Corre, insensato!

Mientras, coge ideas del listado de actos que hemos recopilado para ti:

Málaga Gastronomy Festival 2019

Exposición Creadores en Residencia de La Térmica

Rastro nocturno Red Friday

Presentación de 'Mujer que ve' de Marta Sarramián

Pedaso Party 2019

Las palabras en la Edad de Piedra

Agua, azucarillos y agua ardiente

Caperucita Roja y el bosque animado

Gag Movie

II Juegos Deportivos por la Inclusión

VIII Recreación Histórica de Yunquera

Semana del Donante

Visitas nocturnas a la Alcazaba de Málaga

Presentación 'Los templarios y el secreto de las catedrales' de Mariano Urresti

Ruta Teatralizada Hans Christian Andersen

Leiva actúa en el Marenostrum de Fuengirola

XXVI Concurso de Modelismo Estático “Fuengirola, un Sol de ciudad”

Noche de Compras con arte en Fuengirola

Tributo a Héroes del Silencio en Málaga

'Si tú no estás aquí'. Resonare Fibris Vocal Ensemble canta en español

Ponte Guap@ por Cudeca

Primeras Jornadas del Pistacho de Archidona

IV Certamen Agroganadero de Villanueva del Trabuco

Concierto de Laura Gallego

Presentación del disco 'El Canario más sonoro'

Tributo a Triana

Van Gogh Alive - The Experience Málaga

V Travesía de los Paisajes Sentenciados en Mijas

BONUS TRACK: Tarot. Proyecto artístico multidisciplinar.

El pasado día 6 de junio se inauguró la sexta edición de Málaga Gastronomy Festival 2019 que estará abierto hasta el día 9 de junio en la plaza de la Marina de Málaga.

El VI Málaga Gastronomy Festival 2019 acoge debates gastronómicos, presentaciones de libros, música, showcookings, estrellas Michelin, catas, degustaciones, sorteos… y un sinfín de actos más.

Cuatro días de cultura y diversión gastronómica que experimentarás de mil formas: talleres, catas, showcookings con los mejores chefs, interesantes presentaciones de libros, actividades con mucho compromiso social y, por supuesto, los suculentos bocados de los restaurantes que se darán cita en la #MarinaStreetFood.

Un planazo con el que poder retrasar con una buena excusa el ponerte a hacer algo de ejercicio.

Exposición Creadores en Residencia de La Térmica

Este viernes 7 de junio se inaugurará la exposición Creadores en Residencia de La Térmica, en Málaga, una exposición con los trabajos que estos artistas vienen desarrollando en las instalaciones del centro desde hace unos meses.

Creadores en Residencia es una apuesta por los nuevos valores artísticos y las nuevas formas de creación.

Rastro nocturno Red Friday

La Térmica (avenida de los Guindos, 48, Málaga) acoge su último rastro nocturno Red Friday de la temporada este viernes 7 de junio, de siete de la tarde a una de la madrugada.

Además del rastro nocturno en la que están proyectados más de 50 stands con todo tipo de objetos culturales, se celebraran numerosas actividades de entrada libre como son conciertos de música electrónica, inauguraciones de la exposición Creadores 2019, la proyección del documental sobre el Cirque du Soleil 'Un viaje apasionante a través del mundo de Kooza', foodtrucks...

Un evento que hará las delicias de todos los gafapastas.

Presentación de 'Mujer que ve' de Marta Sarramián

También el viernes 7, a las ocho de la tarde, tendrá lugar la presentación de 'Mujer que ve' de Marta Sarramián en la librería Mapas y Compañía (calle Compañía, 33, Málaga).

En este libro Marta Sarramián recupera la sabiduría de las mujeres nahuatls del estado de Puebla (México) a raíz de sus dos meses de convivencia con comunidades indígenas.

Esta experiencia marcó tanto a la autora que decidió embarcarse en un nuevo proyecto para apoyar la labor de estas nativas creando una red entre mujeres artistas y rurales del mundo.

'Mujer que ve' habla de raíces y orígenes y recupera la sabiduría más arraigada a través de la conexión de la mujer con el elemento tierra.

Pedaso Party 2019

Pedaso Party 2019 es la gran fiesta del indie español en Málaga.

Se celebra el viernes 7, a las once y media de la noche y hasta las tres y media de la madrugada, en la Sala Spectra (plaza San Francisco, Málaga).

Un total de cuatro horas con los mejores temazos en un concierto de versiones más una sesión con los Sombra Doble DJs.

Sonarán Izal, Leiva, Supersubmarina, Vetusta Morla, Miss Caffeina, Pereza, Sidonie, Sidecars, Lori Meyers, Love of Lesbian, Depedro, La Casa Azul, Dorian, El Kanka, Iván Ferreiro...

La entrada cuesta 4 euros en puerta.

'Las palabras en la Edad de Piedra'

'Las palabras en la Edad de Piedra' es un taller educativo basado en la prehistoria y el medioambiente.

Enmarcado en el Programa de Promoción y Fomento de la Lectura de la Biblioteca Cánovas del Castillo, se organiza este taller educativo con la colaboración de Unicaja Banco.

Tiene lugar el viernes 7 de junio de seis a ocho de la tarde en la sala juvenil de la biblioteca y corre a cargo de Arqueoeduca, siendo sus profesionales, Carmen Segura, José A. Vargas y Modesto Pelayo, quienes acerquen a los menores de 6 a 10 años de edad, la etapa histórica conocida como Prehistoria.

En 'Las palabras en la Edad de Piedra' una mujer prehistórica será la que nos explique su viaje accidental hasta nuestros días, descubriendo que puede ayudar a las personas del presente a llevar a cabo tareas cotidianas de su mundo.

Ella, con los libros y con un juego de pistas, nos guiará en la fabricación de vasijas neolíticas y en la obtención de los elementos necesarios para encender un fuego.

En este taller, eminentemente práctico, los menores se pondrán en la piel de nuestros antepasados y aprenderán, de modo divertido e interactivo, a usar la información existente en los libros de la biblioteca.

El taller tiene carácter gratuito y, para participar en el mismo, se precisa inscripción previa en www.malaga.es/bibcanovas

'Agua, azucarillos y agua ardiente'

La compañía Teatro Lírico Andaluz prosigue este viernes 7 de junio de 2019, a las ocho y media de la noche su tercera temporada lírica en el Auditorio Felipe VI de Estepona, con la representación de la zarzuela 'Agua, azucarillos y agua ardiente', bajo la dirección de Pablo Prados.

El objetivo de este ciclo es acercar "el género chico" al público mediante la representación de obras clásicas, ya que se recupera un género como la zarzuela a través de una de las mejores compañías líricas de Andalucía.

'Agua, azucarillos y agua ardiente' es un sainete lírico de un acto, con libreto de Miguel Ramos Carrión y música de Federico Chueca.

La entrada asciende a 15 euros.

'Caperucita Roja y el bosque animado'

También en Estepona, el teatro musical volverá al centro cultural Padre Manuel este viernes 7 de junio a las ocho de la tarde con 'Caperucita Roja y el bosque animado'. El Grupo de Teatro Infantil Fábula Teatro nos trae esta inmortal obra.

En esta versión Caperucita va a visitar a su abuela, pero por el camino recibe una noticia que le hará cambiar de rumbo: los animales están tristes y preocupados porque unos constructores quieren talar parte de los árboles para hacer una nueva carretera.

Muchos animales se quedarán sin hogar y eso es algo que Caperucita no permitirá.

Rompiendo los estereotipos de niña desobediente y fácil de engañar, esta Caperucita se presenta valiente y luchará por la naturaleza. Un espectáculo ameno y divertido, apto para toda la familia, que combina el teatro y la danza con la voz en directo.

La entrada anticipada cuesta 8 euros mientras que en taquilla son 10 euros.

También el viernes 7 a las nueve de la noche tendrá lugar la obra 'Gag movie' en el centro cultural MVA.

'Gag movie' es la historia de cuatro personajes atrapados en el tiempo y en los confines estrechos de un solo fotograma.

Esta singular troupe de cineastas irrumpe en escena por arte de magia y emprenderán un divertidísimo viaje con los espectadores por algunos de los momentos más iconográficos del séptimo arte.

Con humor e ingenio, no sólo mostrarán en directo cómo es el cine, sino cómo se hace, cómo se vive y, sobre todo, cómo se disfruta.

En 'Gag movie', el séptimo arte se encuentra con el teatro para formar juntos el octavo arte.

II Juegos Deportivos por la Inclusión

Los II Juegos Deportivos por la Inclusión de Nerja se celebran también el viernes 7 de junio desde las diez y media de la mañana en el pabellón deportivo Enrique López Cuenca de Nerja.

Esta actividad está enmarcada en el programa 'Adaptados al Deporte', organizado por la Diputación de Málaga en colaboración con la Fundación Unicaja.

VIII Recreación Histórica de Yunquera

La guerrilla revive en la VIII Recreación Histórica de Yunquera bajo el titulo 'Una visita Singular'.

Un año más, los yunqueranos se preparan para combatir contra las tropas napoleónicas que se dejarán ver por Yunquera los días 7, 8 y 9 de junio, en una edición cargada de novedades.

Una de ellas será el traslado del poblado del año 1811 al centro del municipio, a la plaza de la Constitución y calles aledañas, donde se ubicará el ya tradicional mercado La Alacena de la Sierra, con muchísimos productos agroalimentarios y artesanales tanto locales como comarcales.

La obra teatral pasará a representarse completa en diferentes sesiones a lo largo de los tres días (4 actos de 50 minutos), conjuntamente con las actividades que tendrán lugar como actuaciones musicales, degustación de platos y productos típicos serranos, pasacalles...

Semana del Donante

Cerramos este fin de semana la Semana del Donante. Desde ALCER Málaga (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales), ha desarrollado esta semana que acaba una campaña de promoción de la donación de órganos y tejidos en la que aún podemos participar: viernes 7 de junio: Hospital Comarcal de la Axarquía, Almáchar (Rastro), Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, Centro de Salud Puerto de la Torre (10.00 h. a 14.00 h.); y el lunes 10 de junio: Hospital Serranía de Ronda (10.00 h. a 14.00 h.).

También este viernes 7, de cuatro a nueve de la tarde en el colegio La Goleta, ALCER Málaga instalará una mesa informativa para promocionar la Donación de Órganos y Tejidos durante el Torneo de Baloncesto, Voleibol y FutSal que organiza el Club Deportivo La Goleta.

Dicho evento será de carácter solidario, por lo que la persona que lo desee deberá aportar un kilo de alimentos no perecederos a favor de ALCER Málaga.

Visitas nocturnas a la Alcazaba de Málaga

El jueves 6 regresaron las visitas nocturnas a la Alcazaba de Málaga, pero este viernes 7 la Asociación Cultural Zegrí, encargada de las mismas, realizará otra.

Los pases se realizan cada 15 minutos, entre las nueve y las once de la noche, y es la propia asociación las que informa en su web sobre las nuevas fechas de las visitas cada lunes.

Se pueden recoger las entradas en la sede de la asociación (calle Bolivia, 63), que cuestan un donativo mínimo e irrisorio de 2 euros para sufragar los equipos de luces y sonido.

Presentación 'Los templarios y el secreto de las catedrales' de Mariano Urresti

El viernes 7 a las siete de la tarde la librería malagueña Luces (en su nueva ubicación en la Alameda Principal, 37) acoge la presentación 'Los templarios y el secreto de las catedrales' de Mariano Urresti.

La librería Luces propone la presentación de este libro en el que el lector realiza un viaje por el tiempo; una aventura mágica que invita al lector a entender de otro modo la historia del Temple y a reflexionar sobre los secretos de las catedrales góticas.

Y es que la Historia asegura que en 1118 un noble procedente de la Champaña francesa llamado Hugo de Payns se presentó ante el rey Balduino II de Jerusalén junto a otros caballeros francos y flamencos con el propósito de velar por la seguridad de los peregrinos que viajaban a Tierra Santa.

Aquellos hombres fueron el embrión de la Orden del Temple.

Asimismo, la Historia afirma que la construcción de las catedrales góticas que salpicaron buena parte de Europa desde comienzos del siglo XII fue una evolución del arte románico.

La heterodoxia histórica, en cambio, recuerda que los fundadores del Temple permanecieron durante nueve años en el solar del antiguo Templo de Salomón sin que conste su participación en ninguna batalla contra los infieles. ¿Cuál fue realmente entonces su propósito? ¿Custodió el Temple algún secreto trascendente?

¿Fue casual que la construcción de las catedrales góticas coincidiera con el momento de mayor poder de los templarios y cesara tras la disolución de la Orden? ¿Quiénes fueron los maestros constructores de las catedrales y adónde fueron tras la ejecución del último Gran Maestre del Temple, Jacques de Molay?

Abrir las páginas de 'Los templarios y el secreto de las catedrales' asemeja abrir el Arca de la Alianza.

Ruta Teatralizada Hans Christian Andersen

La ruta teatralizada Hans Christian Andersen tendrá lugar este viernes 7 a las ocho y media de la tarde hasta las diez de la noche en Málaga.

La ruta arranca en la plaza de la Marina, junto a la estatua de Hans Christian Andersen, y se basa en en un guión escrito por el malagueño Sergio Calle Llorens el cual ha reunido toda la información posible sobre la estancia en Málaga del autor del 'Patito Feo' y 'La Sirenita'.

Un guión especial para esta ruta teatralizada que ha escogido al actor Pablo de Comediantes Malagueños para que se meta en la piel del escritor danés. Hans Christian Andersen en su libro 'Viaje a España', escribió que en ninguna otra ciudad española había llegado a sentirse tan dichoso y tan a gusto como en Málaga. ¿Pero qué sucedió en Málaga para que Andersen dijera algo así? En esta ruta para toda la familia lo descubriremos.

Precio 11 euros. Información y reservas en el: info@malagaenelcorazon.com

Leiva actúa en el Marenostrum de Fuengirola

Ya el sábado 8 de junio a las 22:30 horas, y con una entrada que asciende a los 28 euros, el cantante Leiva actúa en el Marenostrum de Fuengirola.

En el paseo marítimo Rey de España, Fuengirola, podremos disfrutar de 'La llamada' o 'No te preocupes por mí' que son sólo dos de los últimos éxitos de Leiva, porque este cantante es mucho más.

Primero con Pereza y después en solitario, su rasgada voz lleva años rompiendo escenarios y llenando estadios con temas que ya son parte de la banda sonora de nuestra vida.

XXVI Concurso de Modelismo Estático 'Fuengirola, un Sol de ciudad'

También el sábado 8 de junio a las doce del mediodía tendrá lugar la inauguración del XXVI Concurso de Modelismo Estático 'Fuengirola, un Sol de ciudad'.

El Palacio de la Paz de Fuengirola acoge los días 8 y 9 de junio el este concurso que este año estará dedicada a Estados Unidos y se otorgará un premio especial a dicha temática.

Habrá premios especiales para los vehículos civiles, el premio "Memorial Ambrosio" a la excelencia en categoría de aviación y con motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna también habrá un premio especial para cualquier obra relacionada con el programa Apolo.

Esta muestra nació en 1993 como un pequeño concurso y hoy es el certamen más antiguo de España y una de las citas más importantes a nivel nacional. Todo muy friki según a quién se le pregunte.

La entrada es gratuita y, como viene siendo tradición, se impartirán diferentes mesas talleres donde el público que asista al evento podrá ver en vivo cómo se hace una maqueta, cómo se pintan, qué técnicas se usan, qué tipo de materiales utilizan y les podrán preguntar sus inquietudes a los modelistas que están trabajando en vivo.

El horario de visitas, el sábado será de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo estará abierto al público sólo en horario de mañana, de 10:00 a 13:00 horas.

Noche de Compras con arte en Fuengirola

A partir de las siete de la tarde del sábado 8 los comercios de la calle Jacinto Benavente celebran una Noche de Compras con arte en Fuengirola.

Se instalará un escenario en la parte central de la vía donde se sucederán actuaciones musicales, baile y cuentacuentos; más de veinte establecimientos ofrecerán descuentos y actividades comerciales y se instalarán varios stands donde se impartirán talleres de pintura, yoga, fotografía, etc.

En la Noche de Compras se ofrecerán importantes promociones, ofertas y descuentos con el objetivo de potenciar la actividad comercial de esta zona de la ciudad y que nace con ánimo de continuidad.

Tributo a Héroes del Silencio en Málaga

Organizado por La Cochera Cabaret (avenida de los Guindos, 19, Málaga) y el grupo Héroe de Leyenda, el sábado 8 a las diez de la noche tendrá lugar un tributo a Héroes del Silencio en Málaga.

El repertorio de Héroe de Leyenda estará compuesto por más de 20 canciones elegidas para que los seguidores de Héroes del Silencio puedan revivir los potentes directos de la banda zaragozana y a la vez disfruten de un concierto único en cuanto a estructura, enlaces, y puesta en escena interpretando cada canción con su esencia original.

El objetivo de esta banda es hacer sentir al público la esencia que dejaron a su paso Héroes del Silencio en sus potentes directos de los 90.

'Si tú no estás aquí'. Resonare Fibris Vocal Ensemble canta en español

En el Real Club Mediterráneo de Málaga (paseo de la Farola, 18, Málaga) y organizado por Resonare Fibris Vocal Ensemble & Consort, el sábado 8 de ocho y media a nueve y media de la noche seremos testigos del concierto 'Si tú no estás aquí. Resonare Fibris Vocal Ensemble canta en español'.

En él, con entrada libre hasta completar el aforo, asistiremos a un concierto muy especial en un enclave lleno de luz y reminiscencias a mar.

Ponte Guap@ por Cudeca

La segunda edición del evento solidario Ponte Guap@ por Cudeca tendrá lugar el este sábado 8 de junio en calle Alcazabilla de Málaga de 12:00 a 20:00 horas a beneficio de la Fundación Cudeca – Cuidados del Cáncer.

Así, más de 50 alumnos del sector de la imagen personal se reunirán para ayudar a Cudeca. Los alumnos pertenecientes a la prestigiosa Escuela Antonio – Eloy pondrán todo su saber durante 10 horas intensas, donde todo aquel que quiera podrá maquillarse, peinarse, arreglarse la barba, cortarse el cabello, hacerse la manicura y mucho más.

Y todo sólo a cambio de un donativo de 5 euros, que irán destinados al cien por cien a cubrir los gastos asistenciales y gratuitos que la Fundación ofrece en la provincia de Málaga a personas enfermas de cáncer y otras enfermedades en estado avanzado y apoyo a sus familiares.

En el evento también se podrá participar en una rifa benéfica con productos de belleza donados por marcas del sector.

Esta iniciativa parte de la Asociación de Peluqueros de Málaga y la Escuela Antonio – Eloy, y cuenta con el apoyo de la Fundación Cudeca y el Ayuntamiento de Málaga. Además colabora la Cofradía de los Estudiantes de Málaga.

Primeras Jornadas del Pistacho de Archidona

En una idea afortunada el sábado 8 y el domingo 9 de junio de este 2019 se celebran las primeras Jornadas del Pistacho de Archidona.

Archidona convertirá de este modo al pistacho en el protagonista de este fin de semana para lo cual ha preparado un amplio programa en el que se impartirán ponencias y se celebrarán reuniones divulgativas, como el curso de Introducción al Cultivo del Pistacho que impartirá el ingeniero agrónomo y gerente de la reconocida empresa archidonesa Pistachos Nazaríes, José Aguilar García.

IV Certamen Agroganadero de Villanueva del Trabuco

Del 8 al 9 de junio tendrá lugar el IV Certamen Agroganadero de Villanueva del Trabuco.

A lo largo de todo el sábado y el domingo se celebrará la exposición de maquinaria y la exposición de aperos de labranza, así como la muestra de ganado ovino, bovino, caprino, equino y aves de corral, además de otras actividades, incluidos eventos especialmente pensados para los más pequeños.

Concierto de Laura Gallego

Estepona acoge el sábado 8 de junio, a las ocho de la tarde, en el Teatro Auditorio Felipe VI el concierto de Laura Gallego.

La cantaora jerezana Laura Gallego se presenta en Estepona con su concierto 'Sin Fronteras', que conmemora sus diez años en la música, con coplas de siempre, un espectáculo a lo grande, donde repasa grandes éxitos de la canción española fusionados con música negra como el blues o el jazz.

Presentación del disco 'El Canario más sonoro'

El sábado 8 de junio a las ocho de la tarde, el patio del Museo de Vélez-Málaga, será testigo de la presentación del disco 'El Canario más sonoro'.

Este disco pretende reclamar el lugar de privilegio que en el flamenco ganó Juan Breva, con una exitosa trayectoria artística que le consagró como el "rey de los cantaores", a través de once escenas, basadas en los cantes que grabó en 1910 y en una composición de Ramón Montoya.

En el elenco podemos encontrar en el cante a Ríos Cabrillana, y tras la guitarra a Alberto Torres.

Tributo a Triana

Dunas es una agrupación de músicos de Alhaurín de la Torre que ha decidido realizar un tributo a Triana este sábado 8 de junio a las diez de la noche Finca El Portón (calle Juan Carlos I, s/n, Alhaurín de la Torre).

Para ello cuenta con un elenco de músicos que con mucha ilusión y trabajo, han creado un proyecto ambicioso con un amplio repertorio en el que repasarán los temas más conocidos de la banda sevillana y del que esperan sea del agrado del público.

Van Gogh Alive - The Experience Málaga

Este domingo 9 de junio de 2019 cierra la exposición Van Gogh Alive - The Experience Málaga en el puerto de Málaga.

La exposición multimedia más visitada del mundo en el echa el cierre y como lo hemos dejado todo para el último momento, este es el último fin de semana en el que podemos acercarnos a disfrutar de esta exposición pionera.

V Travesía de los Paisajes Sentenciados en Mijas

Organizado por el partido político Alternativa Mijeña, la V Travesía de los Paisajes Sentenciados en Mijas arranca el domingo 9 de junio a las a las 8:40 en la puerta del Ayuntamiento en Mijas.

Se trata de la quinta salida de las Travesías de los Paisajes Sentenciados por el urbanismo en Miha-Mijas ('Descubriendo la Mijas condenada'), que va a discurrir por los caminos rurales de Osunilla (Los Corralejos), La Retama y La Alcaparra, donde hay grandes espacios naturales y rurales.

Esta travesía montañera por el campo oriental del término de Mijas quiere dar a conocer la riqueza medioambiental, paisajística y etnológica de estos territorios.

BONUS TRACK: Tarot. Proyecto artístico multidisciplinar.

Para la semana que viene, y ya que en esta agenda sólo nos ocupamos de los eventos que tienen lugar de viernes a domingo, ofrecemos un extra para que no os perdáis el próximo jueves 13 de junio la inauguración de la exposición 'Tarot. Proyecto artístico multidisciplinar'.

Dicha exposición está basada en la obra pictórica de Pepe Miñarro Fernández, y se verá acompañada por la música y textos de Diana Pérez Custodio, y vídeos de Ana Sedeño.

También, el día de la inauguración, el 13 de junio a las ocho y media de la tarde, que se realizará en el contenedor cultural de la UMA se realizará un espectáculo en el que intervendrán la performer Ana María Díaz Olaya y las cantantes Olga Bikova, Ruth García Delgado y Alicia Molina.

