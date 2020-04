- ¿Cómo valora los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía sobre casos de covid en su localidad?

Pues sinceramente no le doy ninguna credibilidad a unos datos que todavía no tenemos de manera oficial y no entiendo el sistema de medición que han hecho del mismo.

- ¿A qué cree que de debe ese elevado número en relación a la población?

Sobre este tema, ya le digo que desconozco la cifra de personas que han podido contraer este virus, deberían de decir también los curados para saber la situación actual de cada localidad.

- ¿Hay preocupación entre los vecinos?

La preocupación que puede haber en cualquier lugar del mundo ahora mismo, considero ejemplar la actitud de todos mis vecinos, ya que yo la veo a diario como cumplen extraordinariamente con este estado de alarma. Pero en absoluto existe mayor preocupación que la de cualquier vecino de cualquier localidad.

- ¿El Ayuntamiento tomará alguna medida especial a raíz de los mismos?

El Ayuntamiento está tomando una serie de medidas desde el minuto uno y vamos a seguir realizándolo durante todo el tiempo que sea necesario, sin ser competencia nuestra. Limpieza viaria a diario de toda la localidad, desinfección de todos los comercios por parte de una empresa contratada por el Ayuntamiento, reparto de alimentos a los más necesitados, llamadas personales a cada uno de los mayores de nuestra localidad para que no se sientan nunca solos, compras de cualquier necesidad a personas mayores, contratación de un servicio de psicólogos para ayuda de las personas que lo puedan necesitar, reparto de mascarillas a toda la población, reparto de mascarillas a todas las empresas de la localidad para sus trabajadores, reparto de mascarillas y caretas a todas las personas que están en primera línea en los comercios, farmacia, centro médico, guardia civil, etc.

- ¿Tenía conocimiento de esos datos con anterioridad? ¿Conocen su posible origen?

No, y considero que es una auténtica vergüenza, ya que es muy triste que nos tengamos que enterar por los medios de comunicación de este hecho al cual no le doy ninguna credibilidad. Datos que ya les pedimos a la Delegación de Salud de la provincia de Málaga hace alrededor de un mes, y que aún seguimos sin respuesta.

- En otras localidades se asegura que los datos oficiales no coinciden con los reales en residentes, ¿es su caso?

Lo comparto totalmente, en ningún municipio se podrá decir el número real de casos, ya que no se hacen apenas test. Y precisamente la Junta de Andalucía no brilla precisamente por el número de test realizados dentro de nuestro país, les pueden preguntar si estos datos son de la gente que se ha atrevido a ir al hospital o se han tomado a algunos más.

- ¿Cómo cree que se debe actuar a partir de este momento?

Pienso, igual que desde el primer día que entramos en esta situación, con mucho respeto, y tomando todas las medidas que sean necesarias para poder prevenir el contagio, y sin relajación ninguna.

- ¿Cómo se está viviendo esta crisis en la localidad?

Pues como en la mayoría de los municipios, supongo, con bastante prudencia pero con mucha resignación e intentando cumplir siempre con las normas de este estado alarma. Y abandonados por parte de nuestra Excelentísima Diputación de Málaga, la cual ni está ni se le espera.