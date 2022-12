Sin un solo crucero en los últimos días del año en el puerto de Málaga

Si no se produce una llegada de última hora, el puerto malagueño cerrará el presente diciembre con un total de trece escalas cruceristas efectuadas por doce buques diferentes. Igualados los números de 2021 en el que atracaron once barcos más dos que, sin pasajeros quedaron fondeados en la bahía, los guarismos del último mes de 2022 convierten a este en el segundo mejor diciembre de la última década; unas semanas sólo superadas por las correspondientes a 2012 en las que visitaron las aguas malacitanas 19 buques de turistas.

Reseñadas estas estadísticas y, en un año, el 2022, en el que la actividad crucerística podría calificarse como de muy exitosa, los últimos once días del presente ejercicio se vivirán sin escalas de buques de crucero; una curiosa paradoja teniendo en cuenta que Málaga, según un prestigioso portal dedicado a los viajes está considerada como una de las veinte ciudades más atractivas del mundo para ser visitadas durante las fiestas navideñas.

Teniendo en cuenta que en 2021 varias compañías cruceristas, realizando itinerarios de Navidad trajeron a sus buques de turistas al puerto de Málaga los días 21, 23, 24, 25, 30 y 31, este año, ni los muelles ni las calles malagueñas verán a turistas de barco en estas fechas tan señaladas. Y así, frente a aquellas visitas entre las que habría que destacar las del Amadea atracado el día de Navidad en el muelle número dos con pernocta incluida y la del AIDAstella que celebró la Nochevieja en el muelle norte de la estación marítima de levante, en este 2022 la presencia de buques de crucero se cerraba el martes 20 de diciembre.

Y aunque esta circunstancia, la que hace referencia a que las navieras cruceristas no hayan apostado por realizar escalas navideñas en el puerto de Málaga no deja de ser un hecho anecdótico, lo que sí está claro es que la ausencia de buques de turistas en los últimos once días de un año es algo que no se había visto nunca en la historia crucerística malacitana.

Convertido ya el 20 de diciembre de 2022 en una destacada fecha para el puerto malacitano, tal vez sería bueno recordar al buque Norwegian Sun; el barco de la compañía Norwegian Cruise Line que cerró la actividad crucerista malagueña en el presente ejercicio y que, tras iniciar una temporada invernal el pasado 29 de noviembre realizará hasta el 31 de marzo de 2023 un total de doce escalas en las aguas del puerto de Málaga.