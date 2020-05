Desescalada Málaga: Navarro niega que el consejero de Economía vaya en contra del comercio minorista

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha defendido al consejero de Economía, Rogelio Velasco, y ha negado que vaya en contra del comercio minorista por decir que "va a desaparecer". "Tuvo un desliz en sus declaraciones", opinó. Y resaltó que prueba de ello son las medidas que está tomando la Junta de Andalucía en favor de ese sector económico.

Navarro recordó que la Consejería de Economía ha sacado ayudas públicas por once millones de euros para el pequeño comercio y la artesanía. "No creo que el consejero quiera precisamente con un decreto o una normativa de liberación o de flexibilización cargarse a este comercio, entonces no sacaría este dinero que lo que viene es a apoyar", ha argumentado Navarro.

Además, recordó que la Junta siempre ha reclamado que "se pudieran flexibilizar determinadas medidas para el sector servicios, fundamentalmente para el comercio", porque Andalucía y Málaga son eminentemente turísticas, y "al turista no le decimos cuándo tiene que venir, ni a qué hora debe hacer turismo".

La delegada ha señalado que en otras ciudades y comunidades autónomas turísticas como Málaga y Andalucía, el comercio tiene libertad de horario por lo que están "prácticamente 24 horas abiertas". En su opinión, esto "beneficia a una parte del comercio con respecto a otra". Por ello, la Junta defiende medidas de flexibilización "que hagan más compatible la actividad comercial con la turística" y a la vez medidas para compensar a aquellos "pequeños comercios que no puedan subirse a ese carro".

En su opinión, ahora con la pandemia es oportuno aplicar esas medidas, a fin de "recuperar el turismo y la actividad económica perdidos" por esta crisis sanitaria. "Es el momento de que podamos poner en marcha esas medidas", defendió. Y aunque habló de negociaciones con los sindicatos y la patronal del sector, no adelantó una posible fecha de aplicación. Pero insistió en la importancia del pequeño comercio para el dinamismo de los barrios, los centros históricos y los pequeños municipios, "donde hay frenar la despoblación".