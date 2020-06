Desescalada Málaga: El adelanto en la apertura de las fronteras dará más imagen que negocio a la Costa del Sol

El sector turístico se echó las manos a la cabeza cuando el Gobierno español anunció que abriría sus fronteras con el resto de Europa el 1 de julio, varios días más tarde que los demás países, perdiendo así competitividad. Finalmente, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez dio marcha atrás y adelantó esa fecha a este domingo, 21 de junio, uniendo así la movilidad completa europea con la española ya que desde este lunes también habrá libertad de circulación en España. No obstante, ese cambio de fecha solo tendrá un beneficio desde el punto de vista de la imagen para la Costa del Sol porque el negocio se mantendrá igual, es decir, los hoteles que anunciaron que abrirían de nuevo sus puertas en julio siguen con esas fechas y las líneas aéreas no han adelantado una semana sus vuelos sino que continúan con sus programaciones.

En cualquier caso, España se abre al turismo -su principal fuente de ingresos- a la vez que el resto de sus competidores europeos, con la incertidumbre de la relación con Reino Unido y otros destinos fuera de la UE. “Es una noticia escaparate que nos puede venir bien, pero los números son los que son. Ayudará al que tuviera pocas dudas sobre hacer turismo, pero no le quita el miedo a los turistas porque la crisis psicológica y el temor al contagio se mantienen”, explica Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

El máximo representante de los hoteles malagueños apunta que esa reapertura de fronteras “es una forma de volver a la normalidad, aunque hay compañías aéreas que no van a volar hasta mediados de julio y que tienen muchas dudas sobre la cantidad de clientes que podrán traer”. En este sentido, Callejón detalla que en torno a un 40% de los hoteles permanecen con la intención de estar operativos en los primeros días de julio mientras que otros retrasan su apertura al 1 de agosto y otros directamente no abrirán. “Habrá que ir analizando la demanda de reservas, que por ahora va a cuentagotas, y además hay que tener en cuenta que seguimos recibiendo cancelaciones”, prosigue Callejón.

El hotelero Miguel Sánchez va en la misma línea. “Este adelanto de fechas es positivo porque nos permite organizarnos mejor y ver la respuesta de los turistas europeos, aunque sabemos por los touroperadores que las ventas están siendo muy bajas”. El propietario de la cadena MS y representante de la Confederación de Empresarios de Andalucía en la Mesa del Turismo insiste en que ese adelanto en la reapertura de fronteras “nos da un rodaje que puede favorecer algo a las reservas en julio y nos permitirá demostrar que estamos preparados desde el punto de vista sanitario, ya que es importante que los turistas de los países emisores vean que pueden venir a Málaga con confianza y tranquilidad”.

El sector hotelero tiene claro que la mayoría de los primeros turistas que vengan serán personas que tienen una vivienda en la costa y que, por tanto, no se van a alojar en sus establecimientos. No obstante, ese trasiego de turistas residenciales sí es positivo para otros segmentos, principalmente el comercio y la hostelería, y, en el caso de que los contagios de coronavirus sigan contenidos, pueden suponer un buen prescriptor para familiares o amigos que duden entre viajar o no a la Costa del Sol este verano.

Las reservas entran a cuentagotas y sigue habiendo muchas cancelaciones

“El adelanto de la apertura de fronteras es una buenísima noticia porque cuanto antes se normalice la situación mejor será para el sector”, señala Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, quien, no obstante, reconoce que las reservas “van muy lentas”. “Hay un ritmo de cancelaciones muy importante, aunque es verdad que se ha reducido un 41% respecto a otras semanas e, incluso, ya estamos viendo algunas reservas para septiembre de europeos y tenemos clientes de Estados Unidos que nos preguntan cuándo podrán venir”, añade Pérez-Lanzac, que recuerda que el verano representa entre el 50 y el 70% de la facturación de las viviendas turísticas situadas en zonas costeras.

“Hemos ido un poco tarde pero puede ser un revulsivo, sobre todo para el turismo nacional, y hemos visto que la demanda de turistas nacionales a través de la web de Turismo Costa del Sol se ha disparado más del 200%”, subraya Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga.

Nadie sabe qué va a pasar. Todo dependerá de la confianza. Si no hay rebrotes significativos los turistas nacionales o extranjeros podrían animarse a viajar y aumentar las reservas para descansar tras tantos días de confinamiento pese a las limitaciones de aforo u otras medidas que se adopten. Por ahora hay muy pocas reservas en los hoteles. La mayoría de estos establecimientos abrirán en julio sus puertas para intentar recuperar algo del dinero perdido desde marzo y mantener el mayor empleo posible, aunque los empresarios son conscientes de que el año está perdido. De hecho, los hoteleros reclaman que se prolonguen los Ertes, entre otras medidas, porque, según afirma Miguel Sánchez, "si no nos vamos a meter en el invierno con una cuenta de resultados terrorífica y va a costar llegar hasta abril”.