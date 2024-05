Diana Navarro: “Málaga ha sabido convertir sus valores en motores de crecimiento”

RECIÉN independizada como artista y dueña ahora de su destino discográfico, Diana Navarro (Málaga, 1978) continúa con la gira de presentación de su último álbum, De la Piquer a la Navarro, con los teatros llenos y un público amplio y diverso a su favor. Su reconocimiento ha alcanzado también el ámbito académico: recientemente, fue integrada como miembro de honor del Claustro de las Artes en la Universidad de Alcalá de Henares.

Residente en Granada, su visión de la evolución de Málaga en los últimos veinte años es, sin embargo, certera: “Creo que Málaga ha crecido de manera muy positiva en muchos sentidos: en lo cultural, con los museos, pero también en lo urbanístico, con la recuperación del Puerto para la ciudad y la integración del mar. En lo turístico, entiendo que el modelo ha podido acarrear algunos conflictos, pero también que los resultados han sido muy positivos ya sólo en la creación de puestos de trabajo. El clima es uno de nuestros fuertes, con este sol era muy difícil que Málaga no tuviera su carácter alegre y abierto, aunque, insisto, haya a quienes esta situación le acarree más inconvenientes que ventajas, especialmente entre los vecinos del centro”. Navarro sitúa de manera concreta el origen de esta historia de la Málaga reciente: “Seguramente el comienzo de todo estuvo en la llegada del AVE, pero el crecimiento del aeropuerto, con sus conexiones internacionales, ha sido fundamental”. Y añade: “Si miras a otras ciudades, ya sólo en Andalucía, que cuentan con más atractivos patrimoniales e históricos, encuentras que tienen muchas dificultades para proyectarlos, para convertirlos en motores de crecimiento. Málaga sí ha sabido hacerlo con sus mejores valores”.

Ya desde un punto de vista más personal, Diana Navarro sostiene que haber nacido en Málaga “nunca ha supuesto para mí un freno a mi trayectoria. Nunca he echado de menos haber nacido en otra parte. Ya cuando empezaba a cantar en las peñas me sentía muy querida en Málaga, y desde entonces no he dejado de sentirme profeta en mi tierra. Quizá yo he sido mi peor enemiga, en el sentido de que en aquellos años no me dediqué a cultivarme tanto como debía. Me centré en cantar y dejé a un lado todo lo demás. Y ahora, aunque he procurado ponerme al día, a veces lo echo de menos. Precisamente, algo que vendría de perlas en Málaga serían mecanismos para garantizar y facilitar la formación a jóvenes que tengan inquietudes artísticas y quieran desarrollarlas de manera profesional, para que no tengan que sacrificar lo uno por lo otro”.

La reflexión de la cantante queda refrendada por la cantidad de artistas que posteriormente a su éxito, y también desde Málaga, lograron hacerse un hueco en el panorama musical internacional, de Pablo Alborán a Pablo López pasando por Vanesa Martín: “En este sentido ha sucedido algo muy importante, y es que la gente se ha sacudido los complejos. Hemos salido de otra fase en la que por haber empezado a hacer música en Málaga y Andalucía se suponía que debíamos hacerlo de una manera pintoresca. Después, sí es cierto que hemos tenido que salir para demostrar que somos capaces de hacer otra cosa, lo que nos dé la gana. Pero, en realidad, el mundo es un sitio mucho más conectado. Lo que se da ahora es lo contrario, muchos artistas que han nacido en otros sitios se están viniendo a vivir a Málaga”.

Preguntada por el futuro de Málaga, Diana Navarro considera esencial “que se puedan equilibrar las condiciones que ha impuesto la situación medioambiental con el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo. Igual que habrá que inventar medios para armonizar los derechos de los vecinos con la actividad turística”.