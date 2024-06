El panadero que fue llamado "maricón" en el pago de su nómina en Málaga: "Esto no puede quedar impune"

El trabajador de una panadería al que se abonó su retribución bajo el concepto "nómina abril maricón" en Coín ha tenido que volver a verse con su empleador en un arbitraje para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la vía judicial. "Esto no puede quedar impune", manifiesta J. C., después de no haber alcanzado un acuerdo según el sindicato CGT.

El afectado, en declaraciones a través del sindicato, asegura que "todo está siguiendo el curso legal y se encuentra en manos de una abogada". A la vez que anima a quien pueda encontrarse en una situación similar a que tome cartas en el asunto: "seguimos luchando para que cosas así no queden impunes y poder ayudar y dar fuerza a la gente que se encuentra en la misma situación. Que no se callen y denuncien".

Suma J. C. en su comunicado para animar a otros en su situación que "tenemos que luchar por nuestros derechos y nadie puede recibir ningún tipo de humillación ni trato vejatorio por parte de un empresario". Denuncia que no ha percibido la nómina del mes de mayo, pese a estar ya a mitad de junio.

Además, desde el sindicato lamentan que no hayan llegado a un acuerdo que evite la vía judicial por la demanda en la que se reclama el autodespido por violación de sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación por su condición sexual en el arbitraje que se celebró este jueves.

Inspección de Trabajo lo investiga

Inspección de Trabajo anunció que investiga a la panadería. Yolanda Diaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, ha calificado la actuación de la empresa, que ha sido denunciada por homofobia por CGT, de "vergonzosa".

"No vamos a parar hasta garantizar la igualdad de las personas LGTBI en el trabajo", ha afirmado Díaz en un mensaje en su cuenta de X –la red social antes llamada Twitter– tras asegurar que casos como este "hay todavía muchos en los trabajos".

A la primera denuncia presentada por CGT por hechos contra la dignidad del trabajador, interpusieron una segunda en la Inspección de Trabajo por el retraso en el abono del salario, no respetarse el SMI, infracotizaciones a la seguridad social, exceos de jornada no retribuidos e incumplimientos múltiples del Convenio Colectivo (fabricación y venta de pan de la provincia de Málaga) tanto en materia económica como laboral, las cuales han sido admitidas y se encuentran en fase de investigación y trámite.

Desde la defensa de J. C. reclaman, además del autodespido, que se cambie la contingencia de la incapacidad temporal para que sea considerada derivada de accidente de trabajo, el pago de las horas extra no abonadas, que no se reincorpore a la empresa en caso de recibir el alta médica hasta que se dicte la sentencia y un embargo preventivo para garantizar el abono de las nóminas.

El propietario de la panadería, Lucas Rico, aseguró en declaraciones a Cadena Ser que "se trata de un error del banco". "Yo con este hombre jamás he tenido un problema por el tema de su sexualidad", añade, "aquí cada uno come lo que le guste y aquí no hay ningún problema".

Para seguir ahondando en su justificación, Rico se escuda en que "tengo aquí trabajando cuatro lesbianas y no pasa absolutamente nada, lo respeto totalmente. Cada uno puede, con su cuerpo, hacer lo que quiera".