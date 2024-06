La mejor nota de Selectividad en Málaga tuvo que renunciar a su pasión: "Me he tenido que quitar del baile flamenco"

La excelencia en la Prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (PEvAU) en la provincia tiene nombre y apellido. Ana Rueda Reyes ha obtenido la máxima puntuación. Un 14 sobre 14. "Estoy muy emocionada", ha manifestado a Málaga Hoy en conversación telefónica. La pupila del CDP San Francisco de Asís, ubicado en Las Lagunas de Mijas, ha obtenido un 10 en bachillerato y un 10 en las pruebas que se celebraron los días 4, 5 y 6 de junio en Málaga. Una nota que le permitirá cursar el grado que ella desea y cuya nota de corte el año pasado se quedó en el 13,09, una de las más altas de la UMA.

"Tengo en mente estudiar Medicina en la UMA", ha adelantado para este periódico. En concreto, se plantea la posibilidad de especializarse en ginecología. Al menos, "por ahora", porque otras especialidades copan su árbol genealógico. Sus padres, Francisco José y Ana María estudiaron psicología y su tío es el oncólogo Antonio Rueda, el que fuera jefe de este área en el Hospital Regional de Málaga hasta hace unos días. Especialidad que también ha seguido primo e hijo del doctor Rueda, con el que comparte nombre.

Las continuas conversaciones familiares son las que le han hecho decantarse por la profesión. "He escuchado hablar a mi tío de cómo ayudaba a la gente y cómo se sentía realizado cuando conseguía los objetivos y me encanta. Me encanta oír lo bello que tiene la medicina", argumenta Rueda, quien finalmente cayó cautivada por el oficio "en tercero o cuarto de la ESO" y que, aunque oncología le parece "muy bonito", quiere decantarse por rama de ginecología.

El flamenco como motivación

Una etapa educativa cuyo fin inauguró los dos años que preceden a la selectividad. "Durante los años de bachiller he estudiado mucho todos los días, aunque también es importante descansar", cuenta a este periódico. Fanática del flamenco, y con Alejandro Sanz o Niña Pastori, como banda sonora de cabecera para sus estudios, tuvo que renunciar a su afición desde pequeña: "Este año me tuve que quitar del baile flamenco, que he hecho toda mi vida y espero retomarlo pronto", asegura.

La calma, dice, ha sido su principal baza en la PEvAU de este año. "Iba tranquila a todos los exámenes porque sabía que sin los nervios me iba a salir bien", afirma Reyes, quien organizó una estrategia de repaso exhaustiva durante las últimas semanas previas al sprint final que iba a decidir su futuro. Dentro de lo extraordinario, afirma que Lengua fue el examen más difícil: "Estuve más insegura cuando salí, pero también porque era el primero, la toma de contacto", justifica.

Ahora, le queda otro largo camino de algo más de algo más de un lustro estudiando. "Me da un poco de vértigo porque entrar a la universidad es algo muy grande para todo estudiante, pero tengo muchas ganas". De momento, le espera un verano más de estudio: "Voy a sacarme el carné de conducir", manifiesta. Pero también de disfrutar: "Lo primero es celebrar San Juan con mis amigas y también preparar algún que otro viaje.

Con respecto a sus profesores, no tiene más que palabras de agradecimiento. "Llego toda mi vida en el coto y tengo un cariño total a mi colegio y a todos los profesores porque su ayuda ha sido increíble". Rueda entró al CDP San Francisco de Asís con tan solo un año y considera que el apoyo, "sobre todo de estos dos últimos años" por parte del personal docente de la institución ha sido clave para su éxito.