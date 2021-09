"Es muy difícil probar la autoría en un incendio provocado"

En la memoria de la Fiscalía de 2019 –la última disponible–, no hay rastro de sentencia condenatoria, pese a que aumentaron los procedimientos judiciales incoados por incendios forestales –39 frente a los 9 del año anterior–. El profesor de Derecho Penal de la UMA José Luis Rodríguez Cadena lo explica: “cuando en los delitos de incendio no se ha producido un riesgo para la integridad de las personas y es un incendio forestal se castiga como daños, lo que se inicia como un procedimiento por incendios se acaba castigando como un incendio como daños” . Esto, unido a la falta de pruebas para determinar la autoría son las explicaciones que Rodríguez Cadena da a esta casuística.

Y sin pruebas en el lugar de los hechos, la única manera de que se pueda demostrar la autoría es que haya “testigos que te puedan identificar o te pillen in fraganti” . He ahí la complicación de estos casos.

“La recalificación de terrenos no es el motivo de este incendio”

Hay quién apunta a las recalificaciones de terreno cuando busca las causas intencionadas de un incendio como el que se ha producido en Sierra Bermeja. La llamada Ley de Montes es clara, en los 30 años posteriores al incendio no se podrá cambiar el uso forestal de de las superficies incendiadas. De ahí que Fernando Germán Benítez se muestre tajante: “La recalificación no es un motivo para prender un bosque, no creo que tenga nada que ver con eso el motivo del incendio. Cuando descubramos quién es el autor, si lo descubrimos, intentaremos saber cuál es el motivo por el que lo ha hecho, pero desde luego no es la recalificación del terreno”. José Luis Rodríguez Cadena, profesor de Derecho Penal de la Uma, asegura que, además, con el Código Penal en la mano, el juez que instruya este caso puede acordar que se impida la recalificación del suelo en el plazo de 30 años, además de limitar o suprimir los usos que venían siendo llevado a cabo en las zonas afectadas por el incendio.