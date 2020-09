Los empleados municipales de Málaga seguirán pagando por aparcar en la sede de Urbanismo

¿Deben los empleados públicos pagar por aparcar en sus lugares de trabajo? La respuesta a estos interrogantes difiere de manera clara según la administración pública de la que se trate. Muchas de ellas, caso de la Junta de Andalucía, de la Diputación provincial y el propio Puerto optan por facilitar el estacionamiento a sus operarios a coste cero. Otras, sin embargo, se mantienen en el modelo de cobrar por este servicio.Éste es el caso del Ayuntamiento de Málaga.

Como viene ocurriendo desde hace diez años, la institución presidida por Francisco de la Torre va a seguir gravando a buena parte de sus funcionarios por estacionar en el Edificio de Usos Múltiples localizado en la zona de El Bulto y que da cabida a, entre otros entes, la Gerencia de Urbanismo, Comercio y Sostenibilidad Ambiental.

La decisión no es nueva. De hecho, coincidiendo con la construcción de las nuevas dependencias, la discusión en torno al uso del parking fue notorio, llegando a provocar la reclamación por parte del comité de empresa, que se posicionó en contra de que se cobrase. La cuestión vuelve al primer plano cuando el Ayuntamiento abre de nuevo la convocatoria para que los trabajadores interesados puedan solicitar una de las plazas habilitadas. Los funcionarios tienen hasta el 3 de octubre para presentar la correspondiente petición. La previsión que maneja Urbanismo es que el número exceda con mucho la reserva real.

Conforme al pliego oficial, los sótanos del inmueble cuentan con 333 plazas para turismos y 59 para motocicletas. Sin embargo, no todas son susceptibles de arrendamiento. En concreto, la bolsa real es de 269 plazas de coche y 43 plazas de moto, abriéndose la posibilidad, en función de la demanda cierta, de usar de manera temporal las 8 plazas para personas con movilidad reducida y las 14 para coches eléctricos.

Otras administraciones como la Junta y la Diputación eximen a sus trabajadores de pagar por estacionar

¿A cuánto asciende el coste? El valor fijado tras un informe de la Sección de Valoraciones es de 245,04 euros anuales para las plazas de coches (poco más de 20 euros mensuales) y de 57,77 euros para las de motos. Con todo, el alquiler completo traerá consigo unos ingresos próximos a los 70.000 euros anuales. Una de las principales novedades, tras la advertencia emitida meses atrás por el Interventor, es que el alquiler se fija para un plazo máximo de cuatro años, sin prórroga.

En el seno del comité de empresa chirría el hecho de que los empleados municipales de este edificio sean los únicos que pagan por aparcar cuando van a trabajar. Además de Urbanismo el edificio acoge a Accesibilidad, Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Rehabilitación y Gestión de Parques Industriales y Empresariales, Sostenibilidad Medioambiental, Turismo y Promoción de la Ciudad y Juventud.

El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, explicó que a su llegada al área quiso conocer por qué no era gratis el estacionamiento. "Para que fuese gratis el número de solicitantes tendría que haber sido igual o inferior a las plazas que se ofertan, pero la realidad es que es muy superior", comentó, desechando la idea de que los empleados estacionen por orden de llegada. "Hay muchos que me comentaban que prefieren pagar a estar con la intranquilidad de venir y no encontrar plaza", dijo. Ante una demanda excesiva, el propio modelo fija un sorteo para la asignación de las plazas.