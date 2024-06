El enfado de un taxista en Málaga porque una mujer no encontraba un taxi para llegar a una sesión de quimioterapia

"Algún compañero en la zona del parque del sur, libre o dejando, para una señora que tiene una sesión de quimio y no la puede perder2. Este es el mensaje, recibido a las 9:12 de este martes, que ha provocado el enfado de un taxista de Málaga. Antonio Plaza, asalariado del taxi en la capital, estaba trabajando cuando recibió dicho aviso y se sintió "muy dolido al ver que no podemos hacer absolutamente nada" para resolver lo que él -y sus compañeros, asegura- consideran como "una injusticia". Según ha contado, la mujer había solicitado un taxi para que la llevase al hospital para recibir una sesión de quimioterapia y el vehículo no llegaba a tiempo, por lo que corría el riesgo de perder la cita.

"A mí que una persona se queje porque lleva 10 o 15 minutos esperando y va a llegar tarde al trabajo, 10 o 15 minutos y va a perder el avión, va a perder el tren, el autobús... Tenía una cita con el médico o una cita con el taller... No es que no me importe, claro que me importa, estamos luchando por eso, por nuestras licencias y por dar un mejor servicio, pero lo que me toca la fibra de verdad en lo más profundo es que una persona que necesita darse quimio vaya tarde, eso me toca mucho la fibra", manifiesta este taxista, que subraya que hay "una larga lista de 10 o 15 minutos..."

"Todas las demás cosas se pueden solucionar", dice Antonio Plaza, que continúa diciendo que un caso como el de esta clienta, "en el que está en juego la vida de una persona, y que la central tenga que estar rogando para que alguien vaya a recogerla porque no hay taxis...", sería para "hacer una pancarta con ese aviso y empapelar un edificio entero, y decir: ¿Esto es lo que quiere el Ayuntamiento? ¿Hasta aquí estamos llegando?". "A ver si les toca un poco el corazón", dice.

"Faltan taxis. Todos los días"

Según cuenta este taxista, lo de este martes no es una situación aislada. "Faltan taxis. Todos los días. En todas las paradas", insiste este profesional. "Hay gente que pierde vuelos, que no puede llegar a sus citas médicas, gente que por mucho que contraten un taxi con anterioridad, no llegamos porque faltan vehículos", relata Plaza, que recuerda que llevan tiempo reclamando la ampliación de licencias del taxi en Málaga.

"Son problemas que se nos escapan de las manos", lamenta este taxista, que asegura que se sienten "atados" cuando se encuentran con situaciones como la de esta clienta que llegaba tarde a su sesión de quimioterapia y "no podemos atajarlo". "Son situaciones que te hieren", insiste. Así, Antonio Plaza cuenta que en una ocasión tuvo que "coger en brazos" a una clienta en silla de ruedas "porque era imposible que fuesen a recogerla con un vehículo adaptado". "La mujer me decía que cada vez que solicitaba uno adaptado no iban a recogerla, y que ya había optado por llamar a un taxi normal y que la metieran como pudieran", asegura. También relata cómo él mismo ha tenido que dejar de prestar servicios para ir a llevar a su mujer a diálisis.

Este taxista afirma que todos los días hay clientes que "protestan" y que esto provoca que "poco a poco los servicios se pasan a los VTC". "Esa desviación es complicada de recuperar", lamenta Plaza, que cifra en "más de 3.000 vehículos VTC en la provincia, por 2.600 taxis". "La solución la tiene el Ayuntamiento, el alcalde -Francisco de la Torre- y la concejala de Movilidad -Trinidad Hernández-, que solo se remiten a estudios", afirma, llegando a ironizar: "Como sigamos así vamos a tener 20 carreras universitarios y vamos a seguir estudiando".