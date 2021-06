Expertos aconsejan a estudiantes que tengan previsto un viaje a Mallorca que no lo realicen

La recomendación de los expertos es que los grupos de estudiantes que tuvieran previsto un viaje de fin de curso a Mallorca y no lo hayan iniciado todavía, no lo realicen. Es el consejo de los miembros de la Ponencia de Alertas -dependiente de la Comisión de Salud Pública estatal- tras los brotes detectados en esa isla y que suma más de 500 casos en seis autonomías. Una cifra a la que hay que añadir 476 jóvenes de Andalucía que están aislamiento preventivo.

La Junta no da datos provincializados de este medio millar de aislados. No obstante, a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Provincia de Málaga (Fdapa) no le consta que haya afectados entre los estudiantes de institutos malagueños, ni tampoco que haya grupos que estén pendientes de viajar a esa isla, según indicó su portavoz, Pilar Triguero.

La Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad acordó este jueves que aquellas personas que estén o hayan participado en viajes de fin de curso a Mallorca sean considerados "contactos estrechos" tras los contagios detectados en las últimas horas. De modo que, tras su regreso a sus lugares de residencia se les hará una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) y deberán guardar cuarentena en su casa durante 10 días después de su llegada. Si ese test es negativo, los expertos recomiendan hacer una segunda PDIA a las 24 ó 48 horas de la primera.