Farmacias de Málaga, "dispuestas" a participar en la dispensación de fármacos derivados del cannabis

Las farmacias comunitarias malagueñas están dispuestas a participar en la dispensación de fármacos derivados del cannabis, una posibilidad que está más cerca después de que a finales de junio una subcomisión del Congreso de los Diputados avalara la regulación de su uso terapéutico. Hasta ahora sólo pueden hacerlo las farmacias de los hospitales. Pero al menos hasta fin de año no habrá cambios dado que ahora la Agencia Española del Medicamento (AEM) tiene un plazo de seis meses para tomar una decisión.

"Estamos hablando el uso medicinal del cannabis, no del uso recreativo", se apresura a aclarar el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Florido. Insiste en que "no es la flor del cannabis"; no son porros, sino fármacos preparados a partir de sus derivados para tratar dolencias como, entre otras, el dolor oncológico y siempre con receta médica. Matiza que aún falta el pronunciamiento de la AEM: "Todavía no hay nada. A lo mejor, antes de fin de año se verá lo que decide la Agencia Española del Medicamento".

"Pero el informe favorable de la subcomisión del Congreso abre la puerta para que la Agencia pueda autorizar nuevos medicamentos y fórmulas magistrales", sostiene Florido. En la actualidad sólo hay dos fármacos autorizados -Sativex y Epidiolex- que se utilizan para esclerosis múltiple y ciertas crisis epilépticas.

Para el representante de los boticarios malagueños, el pronunciamiento de la Subcomisión de Cannabis Medicinal es "acertada" porque "hay una necesidad de muchos pacientes con problemas de diferente índole que ahora no se recogen; ese vacío terapéutico podría cubrirlo el uso de este cannabis medicinal". Además, en su opinión, "con este paso se abre la puerta a profundizar en la investigación del uso medicinal" de esta sustancia.

Si finalmente se abre esa puerta, las farmacias comunitarias autorizadas podrían elaborar fórmulas magistrales y todas podrían dispensarlas. "Los farmacéuticos estamos dispuestos a participar y a colaborar", aseguró el presidente del Colegio, quien destacó que de esa manera habría un acceso "equitativo" para todos los pacientes que lo necesiten y se evitarían desplazamientos a los hospitales, únicos dispositivos asistenciales donde se dispensan en la actualidad.

Este uso medicinal siempre es con prescripción médica y dispensación farmacéutica. Pero además, estipula controles anuales de la AEM y del Plan Nacional de Drogas para que no haya una utilización inadecuada de estos fármacos. "Es un estupefaciente y requiere el control tanto en la prescripción como en la dispensación", aclaró Florido.

De momento, la financiación es totalmente pública ya que se dispensan en los hospitales. Pero será la Agencia la que deba determinar cómo será en las farmacias comunitarias. El pronunciamiento de la Subcomisión supone que la AEM debe evaluar ahora la posibilidad de nuevos medicamentos -al margen de los dos autorizados- y de que las farmacias comunitarias elaboren fórmulas magistrales con los principios activos aprobados.

La propuesta de la Subcomisión recibió los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT; las abstenciones de ERC y EH Bildu y el rechazo de PP y Vox. Aunque no estaba en la propuesta inicial del Partido Socialista, finalmente se incorporó la petición de varios grupos de que se explore "la alternativa de las farmacias comunitarias que puedan reunir los requisitos".

A finales del mes pasado, tras este informe, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) aplaudió el paso dado. Entonces, su presidente, Jesús Aguilar, defendió que la dispensación en farmacias comunitarias compatibiliza "los más exigentes criterios de salud pública, seguridad de los pacientes, educación sanitaria y acceso con criterios de equidad". Los boticarios argumentan que es una opción que beneficiará a los enfermos. Por eso desde el CGCOF se confían en que la propuesta "sea recogida en futura legislación que regule el uso medicinal del cannabis en España" teniendo en cuenta a las farmacias comunitarias "en las mismas condiciones que las hospitalarias".

Para Florido, la propuesta acordada por la Subcomisión "es una puerta que se abre" ya que hasta ahora sólo había dos medicamentos autorizados derivados del cannabis. Estos llevan ya varios años autorizados, pero son exclusivos de dispensación hospitalaria. De manera que el informe prevé la posibilidad de autorizar nuevos fármacos y fórmulas magistrales que podrían ser dispensados en las farmacias comunitarias.