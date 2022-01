“El futuro del tropical en Málaga es incierto si sigue sin llover”

El campo axárquico está agonizando. La falta de agua para riego en el embalse de La Viñuela está desesperando a los agricultores que ya han visto esta campaña como los aguacates pierden calibre y temen, que este año, la sequía comience a llevarse a los árboles. La de mango se vería reducida, aunque en este caso, las plantaciones aguantarían el embiste.

“La situación es crítica, llevamos diez años avisando que viene el lobo y nadie nos ha escuchado. Sería una catástrofe que tuviésemos que empezar a arrancar árboles en una comarca en la que el 90 por ciento de las mujeres y hombres trabajan en los subtropicales”, advirtió el presidente de la Asociación Española de Tropicales, Javier Braun. “Cada empresa tiene entre 200 y 300 trabajadores; y sólo en Vélez Málaga hay cerca de 30. A eso hay que sumar los minifundios que trabajan muchas familias, los comercios de la zona, los transportistas o incluso la restauración que distingue su gastronomía por estos cultivos sanos y de calidad”, resumió el representante de este colectivo que aglutina a casi medio millar de agricultores, productores y comercializadores.

“Con una superficie de cultivo que ronda las 9.000 hectáreas, ubicadas mayoritariamente en la comarca de la Axarquía y Costa Tropical de Granada, este sector es uno de los grandes motores económicos de la región; un medio de vida del que depende directamente la economía de más de 5.000 pequeños agricultores y que genera miles de puestos de trabajo indirectos derivados de las condiciones de producción y de las empresas comercializadoras de la comarca; algunas de ellas referentes transnacionales del sector tropical”, insistió Braun.

El balance agrario aportado por la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Málaga recoge que los cultivos tropicales de la provincia han generado una facturación de 147,86 millones de euros, un 9,59 por ciento menos que en 2020. Durante el resumen anual, el presidente de Asaja, Baldomero Bellido comentó que “la campaña de aguacate se ha desarrollado sin problemas y con la velocidad de crucero que ya es característica del sector”. La facturación ha alcanzado los 116,49 millones de euros, cifra dentro de la media.

El mango si vio incrementada su producción respecto al año anterior, compensando la bajada de precio respecto a 2020, “y con momentos de campaña puntualmente complicados”, afirmó.“Siendo un sector tan potente, con tantos puestos de trabajo como creamos, no es posible que nuestra única esperanza sea rezar. Las obras que se están planteando son todas para consumo humano y a largo plazo.

Desde la llamada autovía del agua a las desaladoras. Y de nada sirve que la Junta de Andalucía invierta 1,7 millones de euros en la puesta a punto del terciario de las depuradoras si luego no invierten en las canalizaciones para llegar a las explotaciones”, resaltó el presidente de la Asociación Nacional de Tropicales. “Existe una normativa europea que no permite que las aguas sean vertidas al mar. Nosotros estamos dispuestos a pagar las canalizaciones pero con ayuda de la administración, y es para lo que debería de servir el decreto de sequía”, reclamó Braun quien no descarta iniciar movilizaciones durante el primer trimestre de este año. También están preparando un grupo de asesoramiento técnico y jurídico “para defender nuestros derechos”.

“Además, para usar las aguas regeneradas para riego es necesario construir una balsa de regulación para mezclarlas con la del pantano, por lo que además de contemplar esa inversión, hay que volver a incidir en que en el embalse apenas hay agua y no sabemos cómo está de barro”, añadió. A principios de noviembre de la Junta de Andalucía, aprobó obras de emergencia por importe de 1,7 millones de euros para poner en uso el terciario de cuatro depuradoras de la Axarquía. De esta forma, los agricultores podrían disponer – a falta de las canalizaciones como recuerdan los regantes - de ocho hectómetros cúbicos más al año procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Rincón de la Victoria, Vélez – Málaga, y las de Manzano e Iara en Torrox.

Entre las actuaciones contempladas en los proyectos que se ejecutarán en estas plantas se encuentra la instalación de un tratamiento físico-químico con decantación y un sistema de purga que, junto a otras medidas, permitirá optimizar el proceso al que se someten las aguas residuales con el fin de obtener aguas regeneradas que se pueden utilizar para regar cultivos. El plazo de ejecución es de seis meses.

El presupuesto global se distribuye en 841.300 euros para la estación depuradora de aguas residuales de Vélez - Málaga;alrededor de 627.500 euros para las de Torrox-Iara y Torrox-Arroyo y en la edar de Rincón de la Victoria se invertirán cerca de 300.000 euros. Estas actuaciones beneficiaría a los agricultores con explotaciones agrarias en esta área (litoral de la provincia de Málaga entre la desembocadura del río Vélez y Torrox), incluida en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, y formada por la zona regable del Guaro y los municipios de Almáchar, Benamargosa, El Borge, Comares, Cútar, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Totalán, Algarrobo, Torrox y Nerja.

Actualmente sólo están en uso el riego con aguas depuradas para 2.800 hectáreas de la Comunidad de Regantes del Sur del Guaro. El embalse de la Viñuela cuenta con 27 hectómetros cúbicos. Las lluvias de diciembre no supusieron ninguna variación en el vaso. Esta cifra supone un 16,36 por ciento de su capacidad.

El pantano de la Viñuela, al 26% a finales de año

En la última semana del año pasado, el pantano contenía 44 hectómetros cúbicos (26,67 por ciento). Hace diez, en este mismo periodo, acumulaba más del triple de lo que tiene en 2022. Esto es, 89 hectómetros cúbicos, un 54,48 por ciento de su capacidad. “Estamos en un momento crítico. Los pozos están secos, las últimas lluvias, como nosotros decimos, sólo ha servido para mojar la hierba, y las altas temperaturas tampoco ayudan”, señaló. “El futuro es incierto si no llueve antes de verano. Estamos muy preocupados ante un panorama tan desolador. Llevamos diez años avisando de que podía suceder esta catástrofe”, insistió el presidente de la Asociación Española de Tropicales.