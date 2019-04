La juventud andaluza está, posiblemente, mejor preparada que nunca. El contexto no es fácil porque la tasa de paro juvenil de la región es de las mayores de Europa, pero eso no quiere decir que no haya talento a a raudales. El Grupo Joly -editor de este diario- y Bankia sacan cada año a la luz a cinco jóvenes de la comunidad que están brillando en sus respectivas áreas con el objetivo de darles a conocer, reconocer su labor presente y futura y que sirvan de estímulo a otros porque, a veces, es necesario un pequeño empujón para sacar lo mejor de cada uno.

Este jueves 11 de abril, a partir de las 20:00, el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga acogerá la undécima edición de los Premios Andaluces del Futuro organizado por Grupo Joly y Bankia. Los vencedores en esta ocasión han sido el cordobés Francisco Gálvez en la categoría de Empresa; el gaditano José David Gutiérrez en el apartado de Acción Social; el sevillano Rafael R. Villalobos en el área de Cultura; y los malagueños Miguel González en Ciencia y María Torres en Deportes.

Francisco Gálvez

Francisco Gálvez cumplirá en julio 30 años y es el segundo más joven de los premiados. Es socio y consejero delegado de Galpagro, una empresa familiar especializada en el sector agroalimentario. Uno de sus retos es generar más valor añadido para la actividad agrícola en las zonas rurales, es miembro de varias asociaciones, fundaciones y comités para apoyar la innovación y la tecnología aplicada a la agricultura y es profesor de un máster especializado en la Universidad de Córdoba.

“En este sector hay muchas oportunidades inexploradas que no solamente pueden suponer un negocio, sino que además es una necesidad ya que todas las personas tenemos que comer como mínimo tres veces al día. Y debido a la situación en la que nos encontramos: aumento de la población, escasez de recursos y demanda de productos más saludables, debemos avanzar mucho para poder alimentar a la población en 2050 de una manera sostenible”, explica el joven empresario cordobés, quien subraya que “estoy infinitamente agradecido a este premio porque supone mucho para mí y los que me rodean, pero sobre todo, es un reconocimiento a la agricultura”.

“Un sector que siempre ha estado olvidado y que cada vez es más necesario. Hay mucho por hacer, y la transferencia de conocimiento, las sinergias y la innovación serán los tres pilares básicos para seguir avanzando, por lo que con este premio dais voz a este apasionante sector”, añade.

José David Gutiérrez

José David Gutiérrez nació en la provincia gaditana, tiene 33 años y es profesor en el departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad Pablo de Olavide. Su premio está ligado a su amplia acción social. Colabora con la ONG Movimiento por la Paz, en la que ayuda a la población inmigrante llegada a España, principalmente, en patera. Ha desarrollado su labor humanitaria en España, Brasil, Francia, Portugal y Marruecos y está realizando investigaciones sobre migraciones. De hecho, pertenece a un equipo de investigación sobre la movilidad en Europa de personas procedentes del este y trabaja para el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

En su extenso currículo destaca, por ejemplo, la creación de dos entidades que operan a nivel mundial en cuestiones relacionadas con la infancia. “Me gustaría con este premio hacer una estancia de investigación en Europa que me permita hallar nuevas metodologías de intervención social con población inmigrante. Es para mí como ciudadano todo un deber dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos y para ello hay que adaptarse a los nuevos retos”, expone.

En este sentido, Gutiérrez subraya que “este premio es para mí mucho más que recibir un premio, es un compromiso que asumo como andaluz para hacer de esta bella tierra un lugar mejor. Este premio que se me otorga espero que sirva de aliento también para aquellas personas que como yo están en la continua tarea de mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”.

Miguel González

En la categoría de Ciencia el premiado es el malagueño Miguel González. Tiene 35 años, es el más veterano de los homenajeados, y para publicar su currículum completo se necesitarían varias páginas más de este diario. Es oftalmólogo en el Hospital Universitario Reina Sofía, investigador en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y científico adjunto del departamento de oftalmología de la Universidad de Harvard. Ya prometía desde su etapa universitaria pues fue nombrado mejor médico interno residente en Andalucía y uno de los tres mejores de España.

Ha desarrollado trabajos pioneros a escala internacional en la generación de córneas artificiales para tratar la ceguera corneal y ha recibido varios premios del MIT, Discovery Channel o de la Sociedad Española de Oftalmología al mejor oftalmólogo menor de 40 años. Con estos mimbres, no era de extrañar que la Universidad de Harvard llamara a su puerta y en 2014 le contrató para desarrollar nuevos modelos de córneas artificiales.

Durante cuatro años participó en destacados proyectos y fue el primer oftalmólogo español en recibir el galardón Claes Dohlman Fellowship. Afortunadamente para Andalucía, apostó por dejar la vida americana e investigar en su tierra, desarrollando nuevas líneas en medicina regenerativa, aunque coordinando su equipo de investigación en Harvard. “La entrega de este premio supone un orgullo y un honor al ser un reconocimiento a nivel andaluz del esfuerzo realizado durante todos estos años. Además, supone una responsabilidad y al mismo tiempo un acicate para continuar en esta línea de trabajo buscando nuevos tratamientos que puedan ayudar a curar la ceguera en nuestros pacientes”, asegura González.

Rafael R. Villalobos

El sevillano Rafael R. Villalobos, premio en Cultura, tiene 31 años y se dedica principalmente a la dirección de escena operística, aunque también ha dirigido proyectos teatrales donde ha abarcado labores de dramaturgo, escenógrafo, figurinista o iluminador. En 2013 ganó en Viena el Premio Europeo de Dirección Operística y eso le abrió las puertas a realizar proyectos en Alemania, Italia, Reino Unido y Hungría.

En España ha estrenado producciones en el Teatro Real, el Auditorio Nacional, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro de la Maestranza, el Teatro Villamarta o el Festival de Peralada. “Pienso en la ópera como una herramienta social que, partiendo de la reinterpretación de clásicos o comisionando obras de nueva creación, ayuden al ciudadano a poder reflexionar sobre sí mismo y sobre la sociedad contemporánea. He abordado temas como el bullying en la adolescencia a partir de Dido & Eneas de Purcell, la violencia sobre las mujeres a partir de Rigoletto de Verdi, la viudez y el concepto sartriano de infierno en Orphée de Gluck...”, detalla.

Este artista afirma que está “muy volcado” en atraer a los jóvenes al mundo de la ópera con varios proyectos, precisa que es “un honor” recibir este premio y recuerda la figura de “la compositora Nuria Núñez Hierro, el director musical Juan Manuel Bustos, los cantantes Pablo García, Leonor Leal, Javier Povedano... toda una lista de nombres pertenecientes a diferentes especialidades que representamos una nueva generación de artistas formados en los conservatorios andaluces”.

María Torres

La única mujer premiada en esta edición es la malagueña María Torres, que es además la benjamina porque tiene 21 años. Es karateka de alto rendimiento en la categoría de kumite y, pese a su juventud, tiene un palmarés envidiable: Tercera del Mundo Absoluto por equipos, Tercera del Mundo Sub-21 individual y Campeona de Europa Sub-21 individual. Es además la actual número 1 del ranking nacional senior y miembro de la selección española de karate desde 2012. “Estoy luchando por clasificarme para los Juegos Olímpicos de Tokio y, a corto plazo, quiero ganar la liga mundial que tengo la semana que viene”, indica. Torres afirma que la obtención de este premio “supone mucha satisfacción porque siempre es genial que reconozcan tu trabajo”, por lo que esperamos que este galardón le de más alas aún para colgarse una medalla de oro en Tokio.

Francisco Gálvez, José David Gutiérrez, Miguel González, Rafael R. Villalobos y María Torres recibirán el premio Andaluces del Futuro que tiene una dotación económica de 6.000 euros y una estatuílla conmemorativa.

Pero por encima del dinero está, lógicamente, la satisfacción de sentirse reconocidos en su propia tierra. De haber conseguido, a base de tesón y esfuerzo, tener un presente muy positivo en materia profesional y un futuro totalmente prometedor.

No son los únicos jóvenes andaluces que tienen méritos sobrados para ganar este premio. Ya lo han obtenido otros en las diez ediciones anteriores, este año ha habido mucha competencia y habrá más en el futuro, demostrando así que Andalucía, gracias a su juventud, tiene mucho que decir en el resto de España y en el mundo.