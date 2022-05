La 'guerra' por hacerse con el local del Café Central en Málaga

El domingo 9 de enero cerró el Café Central, una de las cafeterías míticas en la capital malagueña tras un siglo de historia y haber sido los creadores de las distintas tipologías de café que se piden en Málaga: la nube, el sombra, el largo... Con la clausura de este negocio se perdió un poco de la historia de la ciudad, pero a rey muerto rey puesto y el Central, aparte de ser emblemático, ocupaba uno de los mejores locales existentes en el centro histórico, en plena plaza de la Constitución.

Ese local, como es lógico, tiene ahora muchos novios y el que se lo lleve tendrá que ofrecer una importante cantidad de dinero. No obstante, es precisamente el importe económico lo que está impidiendo que, cuatro meses después de la clausura del Central, haya allí otro rótulo instalado de otro negocio. Según fuentes consultadas por este diario, el precio de mercado estaría entre 30.000 y 35.000 euros por el alquiler mensual, pues hay que tener en cuenta que cuenta con una zona interior y dos terrazas que dan a la plaza de la Constitución y al Pasaje de Chinitas, y los propietarios están pidiendo una cantidad superior habida cuenta de la demanda existente.

Estas fuentes consultadas señalan que "es un local que está levantando mucho interés y muchas marcas tanto nacionales como extranjeras se están posicionando". La mayoría son de restauración porque el local ya cuenta con licencia para este tipo de actividad y la terraza autorizada. No obstante, también están mostrando interés firmas de otros sectores.

Los propietarios del local son tres familias. La de Rafael Prado, que ha gestionado el Café Central durante todos estos años, la de su hermano y la de su prima. Están hablando a varias bandas con empresas y agencias inmobiliarias especializadas, buscando el cliente que les resulte más provechoso.

Prado ha asegurado a este diario que "me he desvinculado de este asunto porque me da pena el cierre del local, me está generando estrés y prefiero antes la salud que los negocios, por lo que mi parte la están llevando mis hijos". En general, explica que los representantes de las tres familias comunican cuando llega una oferta "y la que sea mejor se quedará y no solo por dinero sino que también se valora el tiempo, las condiciones o la garantía que nos den". Prados resalta que aún "no hay nada cerrado" y confía en que no se demore en exceso la entrada de un nuevo inquilino. Se ha especulado con un posible interés de La Canasta pero el propio Prado lo ha desmentido.

Este local es uno de los más codiciados de Málaga por su ubicación, en plena plaza de la Constitución, entre la calle Larios y la calle Granada. Hay que tener en cuenta que es el principal eje comercial de la ciudad pero que es relativamente corto, lo que implica que haya pocos locales y, por tanto, que el precio sea elevado. De hecho, es de las calles más caras de España con un precio medio de 240 euros por metro cuadrado en alquiler. Muchas empresas no pueden o no quieren pagar esos precios o bien no encuentran locales adaptados a sus intereses y se están trasladando a calles aledañas como Nueva o Granada, entre otras. La semipeatonalización de la Alameda Principal está abriendo el mercado y ocurrirá algo similar cuando finalicen las obras en la calle Carretería.