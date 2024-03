Los hosteleros de Málaga sobre la propuesta de Yolanda Díaz de acortar el horario nocturno: "Es inaudito"

No ha tardado en responder la hostelería malagueña a la propuesta de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, para acortar los horarios en bares y restaurantes. "Es inaudito que una ministra de Trabajo quiera reducir las jornadas laborales, que conllevaría menos contratación", asegura Javier Frutos, presidente de las patronales hosteleras de Málaga y de Andalucía.

Además, Frutos señala que las competencias para regular estos horarios están, en estos momentos, en manos de las comunidades autónomas, en primer lugar, y de los Ayuntamientos, en cada uno de los municipios. Díaz consideró que "no es razonable" que haya restaurantes abiertos a la una de la madrugada y calificó de "locura" la diferencia de horarios de España con el resto de Europa en una intervención en el Congreso ante su grupo parlamentario.

Además, añadió que "no podemos seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora" y avanzó que su departamento está trabajando en una racionalización del tiempo de trabajo.

Frutos opina que "con sus declaraciones demuestra que el cargo muchas le viene largo" y asegura que Díaz no se ha sentado con la patronal para negociar ninguna de estas medidas propuestas. Además, el presidente de Mahos cuestiona las motivaciones detrás de la propuesta de la ministra, sugiriendo que podría estar intentando desviar la atención de otros problemas, como "sus malos resultados electorales".

"Tenemos una industria turística que es envidiada a nivel mundial", subrayando la importancia del sector en la economía y la sociedad y destacando que es un modelo que tiende a ser ejemplo en otros países. "Cada uno de los vecinos y nuestros municipios vivimos y disfrutamos la hostelería a la hora que nos plazca, no entiendo estas declaraciones", asegura antes de remarcar que si el empresario mantiene el local abierto a esta hora es porque económicamente compensa.

En cuanto a las declaraciones de la ministra, Frutos comenta que "ya nos tiene acostumbrado a una serie de declaraciones desacertadas y esta pues obviamente no deja de ser otra más". "Como ministra una declaración particular de una opinión personal suya tiene que ser bastante más responsable, por eso entendemos que en cuanto a lo que representa y las declaraciones que hace desde luego no tienen mucho sentido", concluye.