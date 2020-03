Los hoteles de Málaga sufren pérdidas de un millón de euros por las cancelaciones por coronavirus

Los hoteleros de la Costa del Sol cuantifican en más de un millón de euros las pérdidas por cancelaciones en sus establecimientos desde finales de febrero hasta marzo, así lo ha confirmado Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

Callejón ha mostrado su preocupación por las reservas, “van bastante más despacio que la misma época del año pasado”. Aún así, ve la Semana Santa “con mucha ilusión, esperamos no tener problema porque la mayoría del turista de Semana Santa es nacional”.

Callejón ha notado preocupación entre las tour operadoras alemanas, “el turista alemán tiene miedo de quedarse en un hotel 15 días como ha pasado en Tenerife. A nadie le gusta estar más tiempo del que pensaba en un lugar encerrado”. Es este respecto se muestra positivo, “porque las autoridades no esperan volver a efectuar este protocolo”.

Las agencias de viajes malagueñas también han notado el paso del coronavirus. “Hemos recibido muchas llamadas de clientes preguntando, con muchas dudas, con temor a que cierren las fronteras de sus destinos”, cuenta Ana Belén, directora de Viajes Gastor.

Sergio García, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Málaga, ha asegurado que si no hay ninguna recomendación de no viajar no se puede efectuar la devolución, “es una elección personal y unilateral. Las cancelaciones se dan en caso de que las autoridades sanitarias no recomienden viajar”.

Lo que preocupa a las agencias no son sólo las cancelaciones, si no la gente que pensaba viajar y no va a hacerlo ahora por miedo. Desde la asociación estiman un 25% de caída de las ventas de cara a Semana Santa.

Delfina, de viajes Mundojovi,confirma que los clientes preguntan por los seguros, y existen alguno cubre epidemias, pero no tiene consciencia de ninguno que cubra específicamente pandemias, ni mucho menos el coronavirus.

“Las cancelaciones se dan, sobre todo, en gente dentro de los grupos de riesgo, aún así hemos tenido pocas cancelaciones”, afirma Delfina.

Clara, desde AGP viajes asegura que las cancelaciones que están sufriendo son a todos los destinos, no sólo a focos dónde las autoridades sanitarias no recomiendan viajar. “La gente está confundida y su miedo es el cierre de las fronteras, pero no hay que dejar de viajar, no recomiendo viajar a Asia o al norte de Italia, pero hay muchos destinos en los que no hay problema ni se espera ningún problema”.