Con los embalses de Málaga ya por debajo del 16% de su capacidad total y más de 200.000 malagueños afectados por cortes de agua en sus municipios o bajadas de presión, la pregunta es si la situación se puede revertir antes del verano. Parece claro que solo unas precipitaciones abundantes y persistentes podrían remediar que la provincia viva uno de sus peores años por la escasez de agua, pero cuántos litros tendrían que llover en Málaga para acabar con la sequía.

El director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, se muestra prudente a la hora de aportar una cantidad, pero es tajante al advertir de que la sequía no se va a arreglar antes del verano. Y es que, según razona, que en estos meses llueva lo necesario para revertir la situación, cuando en los meses que se suponen más lluviosos no lo ha hecho, es bastante improbable. Los pronósticos meteorológicos, además, no lo prevén.

"La sequía que tenemos no se va a revertir en un año", advierte Riesco, que se muestra prudente a la hora de aventurar la cifra de agua necesaria. "Es muy complicado decir una cantidad y, además, es algo que no se va a producir", afirma, tajante, recordando que se arrastra un déficit hidrológico "tremendo" desde hace varios años, al que se suma las escasas precipitaciones caídas desde octubre hasta ahora.

Haciendo una aproximación, señala que tendría que llover el doble de lo que llueve en un año normal en la provincia de Málaga. Eso supone que, si según los datos de la Aemet, la media anual en la provincia está en 647 litros por metro cuadrado, tendrían que caer casi 1.300 litros por metro cuadrado. Se trata de una cifra genérica, puesto que tal y como explica Riesgo, las consideraciones son diversas según la zona de la provincia y según se hable de recuperar ecosistemas, agricultura o embalses.

La otra opción a la que hace referencia Riesco, aunque menos deseable, sería que llegara "una dana espectacular que dejara 300 litros en varios días seguidos" y que "podría solucionar en parte el problema de cara al verano".

"Pero es algo que no se va a producir con toda seguridad", apunta. "Estamos en una sequía de larga duración que no se va a arreglar de cara al verano. Hemos perdido los meses más lluviosos, todavía faltan febrero y marzo, vamos a esperar, pero los pronósticos no son buenos", explica.

Hay que tener en cuenta, además, que no todas las zonas de la provincia de Málaga están en la misma situación. Según el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga (UMA), José Damián Sinoga, en la Axarquía, la comarca más crítica, la cuenca hidrográfica que afecta al pantano de La Viñuela necesitaría unos 1.200 litros por metro cuadrado. Eso es, según precisó este experto, "tres veces más de lo que ha llovido de media en los últimos 20 años".