Dos millones de luces iluminarán por Navidad el Jardín de la Concepción de Málaga

Aunque el factor sorpresa sigue vigente, el Ayuntamiento ha comenzado a desvelar algunos de los detalles que conforman el espectáculo navideño Christmas Garden del Jardín de la Concepción. Más de dos millones de lunes que iluminarán un recorrido de dos kilómetros en los que la historia del propio espacio será el hilo conductor. Esta "experiencia" (así la han definido los propios promotores) tiene previsto abrir sus puertas el próximo 27 de noviembre.

El precio de las entradas oscila entre los 12 euros (para los pases de diario) a 14 (para los festivos y vísperas de festivo). El evento se celebrará de lunes a domingo con pases diarios, comenzando a las 18:30 y siendo el último a las 21:30, a excepción del 24 y 31 de diciembre así como el 5 de enero, que estará cerrado. Las entradas se pueden adquirir exclusivamente a través de la página www.laslucesdelbotanicomalaga.com a partir de este mismo jueves.

Bajo la batuta de Mariano Vergara como ideólogo de la narrativa, se ha desarrollado un discurso histórico que parte del propio origen del lugar. Vergara destacó que esto que se va a llevar a cabo "no tiene nada que ver" con otras actividades que se han celebrado con anterioridad. La relación entre Jorge Loring y Amalia Heredia será la base del relato, con especial atención a esta última, alma máter del jardín. A través de su diario, contará en una narración dramatizada los recuerdos y bellas historias que han acontecido en este emblemático Jardín Botánico-Histórico la Concepción de Málaga.

Uno de los momentos "más sorprendentes" se vivirá gracias a tres siluetas iluminadas del rey Alfonso XIII, Sissi Emperatriz y la reina Isabell II. Personajes históricos e ilustres que en su día estuvieron en este jardín y quedaron maravillados por él. Además, Mariano Vergara explicó que para la música se había elegido el ballet de Chaikovsky por las alusiones navideñas y a la infancia que presenta. Precisamente, son los niños y las familias el principal grupo al que va dirigido el Christmas Garden.

"Luces y sonido como excusa para conocer el jardín", apuntaron desde el Consistorio. La concejala delegada del área de Medio Ambiente explicó que la voluntad era replicar en la Concepción un proyecto de éxito en otras partes del mundo, permitiéndose la "divulgación" y puesta en valor de la riqueza del espacio: "El jardín no tiene sentido si no lo pueden disfrutar los malagueños, por eso estamos incentivando la apertura de este lugar. Siempre con el objetivo de que no afecte al mantenimiento ni a la conservación", señaló.

De igual modo, expuso que los meses más flojos en cuanto a las visitas se refiere son los comprendidos en las estaciones de otoño e invierno porque el "clima marca en interés": "El éxito de este proyecto en otros lugares generó una experiencia única que ha hecho que la gente vuelta. No sé de quien fue esta magnífica ocurrencia", afirmó en referencia a las críticas de la oposición.

Nicolás Renna, director general de Proactiv Entertainment, empresa adjudicataria del proyecto y especializada en el entretenimiento familiar, afirmó que desde 2004 vienen llevando a cabo en Málaga trabajos (como el Disney on ice): "Es una ciudad a la que le tenemos mucho cariño y es una cita muy importante en el calendario. Este año vamos a celebrar otro espectáculo en Barcelona y en una tercera ciudad y estamos muy ilusionados con ello . Sobre todo porque no es solo Málaga, sino la provincia y el área de influencia de Andalucía". Asimismo, añadió que la idea y el concepto de Christmas Garden nace de DEAC y se pone en marcha por primera vez en Londres hace nueve años: "Nosotros somos los encargados de adaptar la idea y el proyecto a cada lugar", matizó.

Proactiv S.L. ha invertido un millón de euros en el espectáculo navideño del Jardín de la Concepción, debiendo pagar al Ayuntamiento un canon por explotación del espacio de 53.000 euros por un periodo de un año prorrogable para otro más. Aun así, Renna apuntó a que la idea es que sea "un proyecto a largo plazo, para que vaya creciendo y adaptándose".

Durante la presentación, se hizo referencia a las voces críticas que en los meses anteriores se habían opuesto a la actividad. En este punto intervino Blanca Lasso de la Vega, jefa del Departamento de Botánica de La Concepción, quien explicó que desde hace tres años se celebran teatralizaciones nocturnas con una hora de cierre superior y "no se han contemplado desperfectos". De hecho, subrayó que para este tipo de eventos se usan focos para la iluminación, mientras que el espectáculo navideño contará con luces led, "mucho más benignas".

También incidió en que en jornadas de puertas abiertas la afluencia es mayor que la que se contempla (prevista en grupos de 500 personas y un 50% inferior a la autorizada para evitar masificaciones). El expediente ya ha sido solicitado a la Junta de Andalucía y se encuentra a la espera de su aprobación.

Desde el Ayuntamiento aseguran que la convocatoria para esta adjudicación ha tenido en cuenta que se trata de un Jardín Histórico que posee la condición de Bien de Interés Cultural, y por ello se han incluido todas las medidas que técnicamente se consideran necesarias para su salvaguarda, trasladando a este texto las especiales medidas de protección que en esta materia se establecen en la Ley de Patrimonio Histórico Español.

En concreto, el equipo técnico del Jardín, tanto a nivel botánico como de mantenimiento, ha participado en la elaboración del pliego de condiciones, y se ha contado desde el primer momento con los servicios de un técnico arborista especializado, Luis Alberto Díaz Galiana que, mediante contrato de la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento del Jardín Botánico, Conacon, llevará la supervisión durante el montaje y desmontaje del espectáculo