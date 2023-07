Málaga no olvida a Martín Carpena 23 años después

Corría el 15 de julio del 2000 cuando el concejal popular José María Martín Carpena salía de casa con destino a un acto en la Carretera de Cádiz. Nunca llegó. Fuera de su vivienda, lugar sin ninguna salvaguarda posible para el edil, fue abordado por el terrorista etarra Jon Igor Solana, que le asesinó a tiros delante de su mujer y su hija.

De aquello hace ahora 23 años. Pero ni sus compañeros de profesión ni los malagueños lo han olvidado. Y no solamente por el busto que mantiene vivo su semblante en el Parque de Huelin, lugar donde aniversario tras aniversario todos aquellos que trabajaron con él y le conocieron se reúnen para recordarlo, sino porque sucesos desventurados como éste marcan para siempre a las sociedades.

El homenaje comenzó con una ofrenda floral en la que autoridades políticas y allegados se fundieron en un solo acto: honrar al concejal frente a su busto con el depósito de varios centros. Marcado por un ambiente solemne, respetuoso y fraterno se dio paso al rezo de un padrenuestro y un minuto de silencio, que acabó rompiéndose con un largo aplauso.

A esta emotiva jornada tuvieron asistieron compañeros de partido de como el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el coordinador general del PP, Elias Bendodo; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; o el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; además de algunos miembros del grupo municipal.

Rajoy expresó su deseo de que "acciones como ésta nunca se vuelvan a repetir" y puso el foco en los actos a víctimas del terrorismo, relatando que "la demanda de que se siga haciendo justicia no se puede dejar de lado". El ex presidente del Gobierno, a su vez, calificó a los etarras como "unos señores que se erigían en los jueces de la vida de otros, de su libertad, de sus derechos individuales, violando las normas básicas de cualquier democracia".

Mientras que Moreno, que mantuvo una relación más estrecha con Martín Carpena, ya que este le sustituyó como concejal cuando presentó su dimisión, subrayó que echa de menos "no sólo a la persona sino también a su figura política". Moreno, además, aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje a los jóvenes que no vivieron mientras ETA mataba."Nuestra sociedad tiene que enseñar a las nuevas generaciones que no han vivido el acoso, la humillación a sangre y fuego que impuso la banda durante décadas". Y para "pedir justicia" porque "todavía quedan decenas de casos sin resolver y, por tanto, hay culpables y responsables de asesinatos que no han sido puestos ante la justicia".

Francisco de la Torre, que en aquel entonces sumaba apenas dos meses y medio como alcalde de Málaga, tiró de memoria y recordó el propio día del asesinato de Martín Carpena como "un choque brutal" y también como "Málaga reaccionó con una fuerza increíble con una manifestación" que no olvidará "nunca". "No olvidemos que ETA trató de parar la etapa de la transición y condicionar la politica española con la presión de secuestros y asesinatos", sentenció el regidor.