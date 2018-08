"Es una manera de salvar La Mundial", afirma el alcalde

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, defendió ayer que el proyecto del hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo es "el mejor posible" para sustituir la antigua pensión La Mundial en Hoyo de Esparteros, además de que mantiene los elementos protegidos de este edificio. El regidor, preguntado por la incidencia sobre el histórico edificio, dijo: "no es un derribo a secas; es una manera de salvar el edificio, ya que se traslada con los elementos esenciales y protegidos que tiene, y por lo tanto se garantiza que esos elementos protegidos y esenciales van a estar para siempre en un edificio que tendrá vocación de durar siglos. El que hay actualmente no tiene vocación de durar siglos y donde está es incompatible con la ordenación urbanística de la ciudad". Por ello, abundó en que el proyecto permite "enriquecer la arquitectura de Málaga, salvamos La Mundial de la manera inteligente de salvarla y conseguimos una ordenación de un espacio que está ahora mismo degradado". "Es un edificio que no tiene valores para proteger más que lo que están protegidos, porque hay una legislación muy conservacionista y muy exigente en esa materia y, por tanto, tengamos la tranquilidad de que eso se va a hacer con un rigor absoluto y total", añadió. Asimismo, De la Torre destacó además que con la operación de regeneración de Hoyo de Esparteros se logra que la fachada izquierda del río Guadalmedina "se complementa" gracias al arquitecto "de primera línea y fama mundial" Rafael Moneo. Del urbanista, resaltó su "compromiso" con la ciudad. También valoró que con el desarrollo de esta iniciativa se vaya a dotar a la capital de otro establecimiento hotelero.