Los médicos no descartan la huelga en los centros de salud en verano

Los facultativos barajan protestas -incluida la huelga- este verano por las sobrecargas de trabajo en los centros de salud. Hoy hay una reunión de los profesionales entre el Sindicato Médico (SM) y la plataforma Basta Ya para decidir si hacen medidas de presión. La organización sindical anunció que no se va a "quedar de brazos cruzados ante la desastrosa y calamitosa" situación que va a vivir la atención primaria durante estas vacaciones estivales. Según el sindicato, el SAS no va a cumplir el compromiso de retribuir la actividad fuera de la jornada habitual de los facultativos, cuando no haya personal disponible en las bolsas de contratación, lo que supone no acatar el compromiso de la Consejería de Salud y la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de julio de 2017.

El SM explicó que esta medida permite retribuir, mediante el complemento de productividad, la cobertura de ausencias en vacaciones, incapacidad, permisos o licencias de larga duración.

El sindicato asegura que el Distrito Málaga alega que no tiene médicos disponibles para contratar y cubrir vacaciones, bajas o jubilaciones. Para esta organización, esa realidad es producto de lo poco atractiva que resulta la actividad para los que están fuera del sistema. Afirma el sindicato que el SAS tiene presupuesto para pagar más de 5.000 jornadas de médico de familia que no se van a gastar porque no hay facultativos en bolsa. "Y en vez de dedicar ese presupuesto a la cobertura de ausencias en periodos vacacionales con retribución por actividad fuera de su jornada habitual, se están cerrando consultas por la mañana en los centros de salud" para mandar a los profesionales a atender urgencias por las tardes, según el SM. La organización denuncia además que el SAS tampoco ha conseguido contratar médicos para las Urgencias extrahospitalarias para el verano, por lo que se aumentarán las guardias de los que están trabajando.