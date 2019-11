Los médicos más influyentes en redes sociales comparten sus experiencias

“Una jornada abierta a toda la sociedad para compartir historias de la medicina y con un fin solidario”. Es la definición en pocas palabras de MED+, un encuentro que reunirá mañana en la Sala Unicaja María Cristina a unos 14 especialistas de reconocido prestigio que contarán sus vivencias en formato storytelling.

Crecer compartiendo es el eslogan escogido para este encuentro pionero que se sustenta en tres palabras: Medicina, Conocimiento y Sociedad. Sus organizadores son César Ramírez y José Antonio Trujillo, fundador y director técnico de la asociación Bisturí Solidario. Los beneficios de las entradas de este encuentro irán destinados a las labores que realiza el proyecto creado por el cirujano malagueño César Ramírez.

Estas se centran en la próxima campaña que se realizará en Uganda entre los días 6 y 16 de diciembre de este año. El evento destaca por reunir a los médicos más influyentes en el ámbito de las redes sociales. La jornada comenzará a las 9:30 y finalizará a las 18:00, con dos descansos intermedios.

"Las redes sociales han revolucionado las formas de acceso al conocimiento”

Las charlas seguirán la estructura y características de los famosos encuentros TED, en los que los pensadores y emprendedores más influyentes comparten sus ideas.

César Ramírez explica la importancia de que estos profesionales sean influyentes en las redes sociales: “Las redes sociales tienen un valor muy importante y es que permiten el acceso a gran cantidad de profesionales. Es una de las mejores formas para estudiar y actualizar los conocimientos”.

Cada ponente dispondrá de 18 minutos para exponer su charla y a continuación se abrirá un diálogo que también se podrá realizar a través de las redes sociales mediante el uso de hashtag”, cuenta José Antonio Trujillo. Los dos organizadores adelantan cómo serán algunas de las ponencias que se escucharán el sábado.

Joan Carles March es el médico con mas seguidores en redes sociales y hablará sobre liderazgo con su charla titulada No me gusta mi jefe o cómo son los jefes con h-Alma que me gustan.

Otros médicos que participarán en este acercamiento de la medicina a la ciudadanía son Mónica Lalanda, experta en deontología sanitaria; Amalia Arce, la mamá pediatra que expondrá su charla Crianza entre pantallas que abordará cómo ayudar a crecer a los niños y niñas en un mundo lleno de pantallas; o Recetando palabras de José Antonio Trujillo.

Las entradas para MED+ se encuentran a la venta a través de eventbrite.es con un precio de 50 euros con reducción del 50% para menores de 18 años, estudiantes de Medicina o jubilados. Los beneficios irán destinados al proyecto Bisturí Solidario.