Los 5 mejores barrios de Málaga para alojarse

Málaga es una de las ciudades andaluzas más visitadas y demandadas por el turismo de todo el mundo. No en vano, la capital de la Costa del Sol contiene todos los ingredientes necesarios para poder disfrutar de unas vacaciones inolvidables, con todo tipo de comodidades y servicios de gran calidad, tal como es el alojamiento en Málaga.

Si has elegido Málaga como la ciudad en la que disfrutar de unas vacaciones o si has pensado ir a pasar unos días por cuestiones laborales, es necesario que busques la mejor zona para instalarte, ya que dependiendo de las actividades que quieras realizar y el interés que tengas sobre algunas visitas, te será de gran ayuda alojarte en un sitio u otro. No olvidemos que Málaga es la sexta ciudad más grande de España. Pero ¿cuáles son los mejores barrios de Málaga?

Los 5 mejores barrios de Málaga

Málaga cuenta con 11 distritos y más de 250 barrios, así que hacer una selección de cuáles son los mejores, no solo es extremadamente difícil, sino también poco objetivo. Sin embargo, nos quedaremos con aquellos que son más atractivos para el visitante y que contiene mayores experiencias turísticas.

1. La Malagueta

Es uno de los barrios más populares de la ciudad, y el que contiene más complejos residenciales donde vivir con tranquilidad. Su mayor atractivo es la famosa playa denominada con el mismo nombre, y además se encuentra a un paseo del centro histórico.

2. Centro histórico/Casco antiguo

Gran parte de la historia de Málaga se encuentra en este atractivo barrio que está formado por un laberinto de callejuelas en las que perderse. Allí vamos a encontrar su preciosa Catedral, restos de murallas árabes y su impresionante Alcazaba. Imprescindible pasear por la selecta calle Larios, sin dejar de admirar sus preciosos edificios del siglo XIX. Un barrio que nunca duerme y siempre está de fiesta.

3. El Palo/Pedregalejo

Son, junto a la Malagueta, los barrios más conocidos y visitados por el turismo. Antiguamente, eran los típicos barrios pesqueros que, con el tiempo, han conseguido convertirse en el mejor reclamo para aquellos que disfrutan de la playa y todos sus servicios. Están repletos de chiringuitos y establecimientos donde disfrutar de la mejor gastronomía. Es una zona residencial y muy tranquila.

4. Huelin/La Misericordia

Se trata de dos barrios colindantes que están situados al oeste de la ciudad y ambos disfrutan de la costa mediterránea. Son barrios obreros y tienen un ambiente muy agradable. La playa de la Misericordia es especialmente visitada contando con zonas ajardinadas ideales para los niños.

5. Teatinos

Es una de las zonas más modernas de Málaga. En ella se encuentra la zona universitaria, así que no es extraño que mantenga un espíritu joven y dinámico. Aquí, encontraremos infinidad de bares, cafeterías y centros de ocio. La única pega que podemos ponerle es que se encuentra más alejado del casco antiguo y de las playas.

El listado podría ser interminable si nos refiriéramos a todos y cada uno de sus barrios, con el convencimiento de que en cada uno de ellos encontrarás razones suficientes para disfrutar de un ambiente ajustado a tus necesidades. No lo pienses más, el mejor momento para visitar Málaga empieza hoy.