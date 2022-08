Los pantanos de Málaga almacenan menos de la mitad de su capacidad ante un agosto sin lluvias

La provincia de Málaga prevé una de las mejores campañas turísticas de la década para el mes de agosto, en el que se esperan cientos de miles de visitantes, pero lo hará con las reservas de agua a la mitad. Las cifras de esta semana indican que tres de los embalses se encuentran a menos del 50 por ciento de su capacidad. Estos son El Limonero (Málaga) al 48%, El Guadalhorce (Campillos) al 36% y La Viñuela (Vélez-Málaga) al 13%, que es, de manera destacada el que en peor estado se encuentra.

En un estado intermedio, aunque también cercanos a porcentajes bajos, se encuentran Casasola (Almogía) al 55 por ciento, Guadalteba (Campillos) al 68 por ciento y Conde de Guadalhorce (Ardales) al 60 por ciento.

Por su parte, el dato más esperanzador lo presenta el embalse de la Concepción, situado en Marbella, y que esta semana se encuentra al 80% de capacidad. A su vez, presenta un índice algo menor respecto al que presentaba en la misa semana el año anterior.

En primera instancia, la solución más inmediata para paliar la situación tiene que venir desde el cielo, aunque la climatología hace indicar que no lo va a favorecer. Según datos ofrecidos por AEMET para Málaga Hoy, se espera que a lo largo del mes de agosto siga sin llover. Sobre todo durante la primera quincena del mes. Desde la Agencia apuntan que “siempre queda la puerta abierta a que en la segunda quincena se produzcan precipitaciones de origen marítimo, pero no quiere decir que estén previstas, sólo que es la fecha de más probabilidad para que ocurran y si ocurren tampoco serían lluvias extensas que hicieran mejorar la situación de los embalses rápidamente".

Descartando la posibilidad de mejora en el mes de agosto, cuya media de precipitaciones en el registro histórico del Aeropuerto es de una media de seis litros por metro cuadrado, las vistas se ponen en septiembre. Para el noveno mes del año aún no hay previsiones, ya que está todavía demasiado lejano en el tiempo para los plazos que se marcan en este ámbito, solo hay expectativas. Lo que sí hay es una previsión estacional (agosto, septiembre y octubre) que indica que será más seca de lo normal. Esto también lo avala el Centro Europeo de Previsiones, que aunque con fiabilidad reducida aún, también prevé un septiembre más seco de lo habitual, aunque eso no quiere decir que no vaya a llover en ese mes.

Con todos estos mimbres, desde AEMET se muestran prudentes: “Hay que esperar y tener paciencia”. Con datos objetivos basados en los históricos, la franja del año más lluviosa en Málaga abarca desde el mes de octubre hasta febrero, siendo el eje formado por noviembre, diciembre y enero los de mayores precipitaciones.

Como medidas a medio o largo plazo, se conocía a principios de la semana que el municipio de Vélez- Málaga iniciaba los trámites urgentes para instalar una desaladora, con la cual la localidad prevé producir unos 80 hectómetros cúbicos de agua al año para consumo humano, agrícola y ganadero.

En cuanto al efecto que la situación pueda tener en los cultivos, los profesionales del sector ponen el acento, además de en los tropicales, en la aceituna de mesa ya que estará también marcada por la escasez de lluvias y las altas temperaturas, con olas de calor intensas. El descenso de la producción en Málaga será "menos acusado que en otras provincias andaluzas, donde va a ser exagerado", reconoció el presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido.

La campaña de verdeo -la recogida de aceituna verde-, que empieza en septiembre, se complica porque la oliva "tiene que estar bonita, lisa y de buen tamaño" para destinarse a la tradicional aceituna de mesa y si está arrugada o es pequeña "va a molino", apuntaban desde la cooperativa Dcoop. Por último, desde el citado grupo alimentario se mostraban atentos a las próximas semanas. "Haría falta que lloviera, pero no de forma torrencial, porque no alivia y hace daño", añadieron.