Cada vez más mujeres necesitan reproducción asistida sólo porque retrasaron su maternidad

Lo dicen los especialistas: cada vez más mujeres necesitan acudir a técnicas de reproducción asistida simplemente porque retrasaron su maternidad. Si lo hubieran intentado a edades más tempranas, se habrían quedado embarazadas de forma natural. Por eso el consejo que dan es que deben tener todos los hijos que deseen antes de los 35 años. Lo que ellos llaman "completar su proyecto reproductivo" antes de esa edad.

“Lo ideal es que eso ocurra antes de los 35, pero la realidad es otra cosa”, admite el director de la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg, Claudio Álvarez. Y la realidad indica que la mujer con frecuencia retrasa el tener hijos hasta no lograr cierta estabilidad laboral. El ginecólogo advierte que una mujer que se plantea la maternidad rozando los 40 ya va con mal pronóstico. Explica que los humanos “somos ineficientes” en cuanto a fertilidad. Porque la posibilidad de un embarazo por ciclo menstrual ronda el 25% de media a lo largo de la vida de una mujer. “Entre los 20 y los 30 es el mejor periodo de fertilidad”, señala.

Pero a partir de esta última edad, empieza a caer. Y en torno a los 35, el descenso ya es en picado. “Alrededor de los 44 años, la posibilidad de un embarazo natural por ciclo es menor del 1% en mujeres sanas con las hormonas normales”, puntualiza.

Pero como la realidad es la que es, cada vez aumenta más la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo. De media, la mayoría lo hace con 32 años. Hace un par de décadas oscilaba entre 25 y 28 años. Álvarez precisa que en su clínica, las primeras consultas de las mujeres para empezar reproducción asistida en la actualidad suele ser con 38 ó 39 años. Además, aumenta la proporción de bebés nacidos de madres mayores de 40 años. En 2013, en Gutenberg suponían el 6,8% y una década después son el 10,7%.

Con la edad no sólo disminuye la posibilidad de conseguir un embarazo sino que se incrementan los riesgos durante la gestación. “La probabilidad de un aborto a los 20 años es del 10%. Después de los 30, ese porcentaje aumenta. Entre los 40 y los 45 años no sólo es muy baja la probabilidad de un embarazo, sino que la posibilidad de un aborto es mayor del 50%”, señala.

Los riesgos para el bebé

Y luego están los riesgos para el bebé. Por ejemplo, la probabilidad de que tenga síndrome de Down con una madre de 20 años es de una entre 1.500, pero si ésta tiene 44 la proporción pasa a ser de una entre 10. “Y eso es ley de vida, no se puede cambiar. Si la mujer retrasa la maternidad, se enfrenta a más riesgos de aborto y de problemas cromosómicos”, advierte. Incluso apunta que la propia evolución del embarazo es más complicada porque a mayor edad hay más riesgo de diabetes gestacional, hipertensión y de necesidad de cesárea, entre otras cosas. Aclara que “tampoco hay que ser pesimistas porque la mayoría de los embarazos van bien”, pero insiste en que a edades más tempranas, menores riesgos.

Aunque pone en valor los avances en reproducción asistida que permiten ser padres a miles de personas, cree que muchas parejas posponen demasiado su proyecto reproductivo por un exceso de confianza en estas técnicas. “Y luego tenemos que enfrentarlas a la realidad”, comenta. No obstante, estima que alrededor del 95% conseguiría tener hijos “con las herramientas que existen hoy en día” en reproducción humana. “Pero no todas las parejas están dispuestas a seguir nuestras recomendaciones”, señala. Pone como ejemplo una paciente de 44 años. El consejo es que recurra a óvulos donados. Pero esta es una línea que muchas mujeres no quieren traspasar. Entonces, la probabilidad de ser madre a esa edad con los ovocitos propios es prácticamente nula.