El nuevo curso arranca en Málaga este miércoles con la llegada de 16.000 menores de 3 años

La llegada del mes de septiembre viene acompañada de la vuelta a las clases de los más pequeños. Este año, más de 10.000 niños en la provincia, y 6.100 en la capital, están llamados a llenar los 400 centros que Málaga dispone para acoger a los menores de entre 0 y 3 años. Un retorno a las escuelas infantiles que, por segundo año consecutivo, se encuentra marcado por el protocolo de actuación relativo a la pandemia del coronavirus.

Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, explica que las medidas Covid establecidas por la Consejería de Educación “no presentan cambios” con respecto al año pasado. Se mantienen los grupos burbujas, la no visita a los centros durante el horario escolar, el lavado continuo de manos con gel hidroalcohólico para los profesores y con gel normal para los menores de 3 años. También hace referencia al uso de un calzado especial, que no sea el de calle, (o descalzos o con zapatos desinfectados), en función de lo que cada centro estipule, así como no dejar pasar los carritos a las aulas: “Cada uno va adaptando las medidas generales que la consejería da, y las pautas específicas, a la realidad de su centro”.

Incide en “lo fundamental” que resulta conservar los grupos burbujas, el uso de mascarillas por parte del profesorado, así como de un refuerzo en la higiene y limpieza de los utensilios del centro. Uncala relata que el año pasado había “más incertidumbre” que este septiembre: “Fuimos los primeros en abrir los centros escolares desde el 15 de marzo”. Este curso se afronta con “mayor tranquilidad” porque las aulas se han convertido en “barreras de contención”.

Asegura que la experiencia vivida el curso pasado les dice que, en la mayoría de caso, los contagios se habían producido en el entorno del menor, pero que, a posteriori, “no ha habido” una propagación del virus entre los compañeros de clase: “La incidencia ha sido mínima”. En estas situaciones, Uncala especifica que el protocolo de actuación ha venido marcado por las autoridades y el enfermero de referencia, una figura sanitaria, adjudicada a cada centro, con el que han mantenido contacto directo: “Es algo que nos ha dado seguridad”.

El otro punto que desde Escuelas Infantiles Unidas destacan es la vacunación: “Los profesores fueron de los primeros en ser vacunados. Ellos recibieron Astra Zeneca y, en la mayoría de casos, acabaron el curso con las dos dosis puestas. Además, el proceso va muy avanzado en todos los grupos de edad por lo que, aquellos profesores que entren nuevos este año, también habrán recibido la vacuna”.

La aplicación de estas normativas contra el Covid también estará presente en las edades superiores. Por lo general, las clases serán presenciales en todos los niveles educativos, siendo obligatorio el uso de mascarillas en el interior y el exterior para los mayores de 6 años, así como la recomendación del uso de gel hidroalcohólico, estableciéndose grupos de convivencia para limitar los contactos y manteniendo el metro y medio entre los alumnos, tanto dentro de las clases como en los desplazamientos por el centro.