La obra del tejado de la Catedral de Málaga ya tiene empresas adjudicadas para construirlo

La renovación de la cubierta de la Catedral de Málaga ha experimentado un gran avance y podría ser una realidad dentro de 28 meses. El Cabildo ha adjudicado las obras a la unión temporal de empresas formada por Hermanos Campano y Obras y Restauraciones Picaso por un importe de 17,5 millones de euros, según han anunciado este Lunes Santo desde la Diócesis.

La oferta de estas dos empresas ha obtenido 93,66 puntos sobre un total de 100. De esta forma, ha sido la mejor valorada de las 11 firmas constructoras que se habían presentado para llevar a cabo la construcción del tejado del principal templo de la ciudad.

El pasado 10 de febrero finalizó el plazo para la presentación de ofertas para la licitación de la obra. Un periodo que comenzó el pasado 27 de diciembre y en el que solicitaron información referente al pliego del concurso 19 empresas constructoras, de las cuales se inscribieron oficialmente un total de 11. Finalizado el plazo, se recibieron seis ofertas en las que participan nueve empresas constructoras, algunas de ellas mediante una unión temporal.

Aspectos valorados

La elección de la empresa constructora adjudicataria se ha realizado de acuerdo a los criterios definidos en el pliego de condiciones del concurso, en el que se definen las puntuaciones relacionadas con diversos aspectos del proyecto presentado como conocimiento del proyecto, propuesta de puesta en obra, planificación, cualificación del personal técnico de la empresa principal y de las empresas subcontratadas, experiencia en intervenciones en el Patrimonio Monumental Histórico Artístico, plazo de garantía, propuesta de difusión y oferta económica.

La intención es que las obras empiecen en el segundo trimestre 2023 y que los trabajos finalicen en un plazo de dos años y medio.

La Iglesia habilitó el pasado diciembre cinco cuentas en diferentes bancos para que los malagueños puedan contribuir en las obras, dado el gran desembolso que suponen. El presupuesto inicial era de 15 millones de euros pero que, debido a la inflación, aumentó a más de 17 millones. A pesar de que las obras no han comenzado, ya ha habido un desembolso de 650.188 euros en gastos como estudios o la licencia.

Aparte de la cuantía que aporte el Obispado, las administraciones financiarán unos 13 millones, entre los que se encuentran los, los 5,3 millones de la Junta, 3,2 cedidos por la Diputación de Málaga o el millón que adelantó el Ayuntamiento. También se incluirán la mitad de los ingresos de la Catedral, que mayoritariamente provienen de las visitas.

Colaboración de las administraciones

El Ayuntamiento de Málaga dio en octubre el primer empujón para que el nuevo tejado a dos aguas de la Catedral sea una realidad. Después de que agilizase la licencia de obras para la intervención que pretende subsanar las filtraciones y humedades que pesan sobre el techo del edificio catedralicio, aprobó una modificación presupuestaria en la que dedicó 1 millón de euros para que el Cabildo pueda empezar a sufragar gastos iniciales.

No era la única suma que forma parte de esta sexta modificación presupuestaria que se ha aprobado en Junta de Gobierno Local extraordinaria y que ya es la sexta intervención en las cuentas. En total, el montante ascendió a los 5,6 millones de euros. La intención del alcalde, explicó entonces, no era otra que se pudiera "solucionar lo antes posible" el problema de humedades del templo. "Cada vez que llueve me preocupo por el estado de la Catedral", afirmó.

Por su parte, la Diputación de Málaga informó de que aportaría 3.250.000 euros para el nuevo tejado que cubrirá la Catedral y protegerá este monumento de las filtraciones de agua.

Así lo aseguró hace unos meses el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, que mantuvo un encuentro con el nuevo deán del primer templo de la diócesis de Málaga, José Ferrary, y con el canónigo que hasta el año pasado estuvo al frente al Cabildo Catedralicio, Antonio Aguilera.

También el gobierno andaluz informó de que contribuiría "con fondos europeos al gran proyecto de rehabilitación de la Catedral de Málaga" con una inversión de 5,3 millones de euros "para afrontar y asumir una necesidad histórica que no puede esperar más".