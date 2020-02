La negociación de bases de la oferta de empleo y la agricultura centrarán el pleno de Diputación de Málaga

La petición de la oposición de PSOE y Adelante de que el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga mejore las bases generales de su oferta de empleo público "con consenso social y político" y que se reanude, en la mesa general, el diálogo social será uno de los temas principales del pleno provincial de febrero, que se celebra este miércoles, y en el que se abordará, también, la iniciativa urgente del PP sobre la situación del campo andaluz; y la de Ciudadanos, que reclamará al Gobierno central que incremente las partidas para el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de 2020.

Los dos grupos de la oposición han presentado una moción urgente y conjunta tras las protestas que se han ido sucediendo en los últimos días en las instalaciones de la Diputación por parte de los propios trabajadores, a los que "se impidió y está impidiendo" acceder a parte del edificio, concretamente a la segunda planta, donde se ubica Presidencia.

"Ruptura del consenso"

El portavoz del PSOE en la Diputación, José Bernal, junto al resto de miembros de su grupo, ha criticado la "ruptura del consenso" y del diálogo social, lo que provoca "preocupación porque es la primera vez que se rompe el consenso histórico entre gobierno y trabajadores". Un hecho que, ha dicho, "solo puede llevar a la inestabilidad, no solo con la masa social sino con los servicios que presta la Diputación".

La portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, en la misma línea, ha pedido "consenso social, político y transparencia". Así, ha recordado que los representantes sindicales negociaron las bases de la oferta de empleo público de los próximos años pero "en las últimas semanas, de forma unilateral, el equipo de gobierno ha decidido no negociar más". Así, ha lamentado el "trato dispensado" a los trabajadores y ha pedido que se retome dicho diálogo.

Sánchez ha aclarado que entre sindicatos y Diputación había un preacuerdo sobre las bases de la oferta de empleo público "pero no era definitivo, porque no estaba firmado". Ahora, tras las mejoras acordadas por la Administración General del Estado en las ofertas de empleo público, los representantes sindicales "quieren que se incorporen esas mejoras y estén en las mismas condiciones que otras administraciones", poniendo como ejemplo que se equiparen a las del Patronato de Recaudación" de la propia Diputación.

Tanto Sánchez como Bernal han recordado que tras ese preacuerdo, la Diputación "ha dado por finalizadas las conversaciones" con los sindicatos "y ha actuado unilateralmente, lo que afecta a más de 300 puestos estructurales", motivando "un escenario de incertidumbre en toda la institución".

"PSOE y Adelante rechazamos esta actitud del equipo de gobierno de dar por terminada las negociaciones y el diálogo social que era la tónica histórica. Las políticas en materia de personal requieren diálogo y consenso y sentarse todas las veces que sean necesarias", ha añadido el socialista, quien ha rechazado que la Diputación "haya entrado en una deriva antidemocrática inaceptable".

"Políticas de aproximación a la extrema derecha"

"La pasada semana se concentraron --los trabajadores--, y había personas de seguridad en todas las puertas. Parece que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el PP temen mucho que los trabajadores pidan diálogo pero para las políticas de aproximación a la extrema derecha se le ve siempre muy dispuesto", ha sostenido.

Cuestionado al respecto, el portavoz del PP, Francisco Oblaré, ha indicado que en la mesa general de negociación los sindicatos "acordaron una cosa y ahora han reflexionado o pensado que la negociación no es la adecuada y están intentando cambiarlo". No obstante, les ha tendido la mano para seguir dialogando, criticando a PSOE y Adelante que "pidan lo que ellos no hicieron".

"Ahora que se quiere dar estabilidad a los funcionarios no entiendo esa actitud irresponsable de la oposición. Ponemos por delante igualdad, mérito y capacidad y tenemos que cumplir la ley y movernos en los acuerdos a los que lleguemos con los sindicatos pero les tendemos la mano", ha sostenido el 'popular'.