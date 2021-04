Los pantanos de Málaga apenas llegan al 58% en un año inusualmente seco

Con los pantanos de la provincia de Málaga al 58% de su capacidad total, las reservas de agua han caído más de 66 hectómetros cúbicos en un año que se puede calificar de inusualmente seco, atendiendo al índice de precipitación estandarizado (SPI) recogido por la Red Hidrosur. En concreto, según esta misma fuente, el agua embalsada era hasta ayer de 360,76 hectómetros cúbicos, frente a los 427,55 que había el 28 de abril de 2020.

Aún así, no hay motivos de alarma, aunque “sí para estar alerta”, según el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga (UMA), José Damián Ruiz Sinoga, que señala que con estos niveles Málaga no está en peores condiciones que otras veces para afrontar el verano, “en espera de que empiece a haber una recarga inmediatamente después, en los meses de otoño”. De no ser así, advierte este experto, “sí tendríamos que empezar a hablar de sequía o de racha seca y entonces tendríamos un problema”.

Este experto explica que el nivel actual de los embalses “no es anormal” teniendo en cuenta “la dinámica de cambio climático en la que en la que vivimos, que sí es preocupante, y que ya está totalmente asumida en el sur de España”. “Tenemos que aprender a convivir con eso. Como siempre se dice, el agua sigue siendo un bien escaso, no nos sobra”, sostiene.

De momento, el último episodio de lluvias –el del martes– todavía no se había dejado sentir ayer en los embalses, que presentaban unos niveles casi idénticos a los de la semana anterior –normalmente hay que esperar unos días a que el agua fluya hasta ellos–. El que más agua tiene es el de La Conpepción, en Marbella, que está al 93,37% con 57,75 hectómetros cúbicos, apenas uno más respecto al mismo día del año pasado. Le sigue el de Guadalteba, que se encuentra al 79,18% y dispone de 121,38 hectómetros cúbicos, algo más de dos por encima. Son las dos únicas presas que han ganado agua en estos doce meses.

En el otro extremo, el que más reservas ha perdido ha sido el del Conde del Guadalhorce, en Ardales, que ha bajado 43 hectómetros en un año, situándose en los 46,55, al 70% de su capacidad. También ha caído el nivel del pantano de La Viñuela, en la Axarquía, que sigue siendo el que peor situación presenta: está al 32,41% con poco más de 53 hectómetros cúbicos –13 menos que hace un año–. Por último, Casasola está al 57,27%, con 12,44 hectómetros cúbicos; el Limonero al 56,13% con 12,54 y el del Guadalhorce se sitúa al 44,95%, con 56,51.