El paro se mantiene en un 20% en Málaga pese al récord de trabajadores

Como las imágenes de los tests de Rochard –aquellas manchas que muestran los psicoanalistas para que el paciente diga qué ve– los datos tienen múltiples lecturas. A poco que se miren los datos de afiliación en la provincia de Málaga de los últimos meses el la lectura debería ser unívoca: se crea más trabajo que nunca y el verano ha sido un récord absoluto en lo que a empleados se refiere. Pese a ello, los datos del paro se mantienen en torno a un 20%.

Esto, que se explica de forma sencilla por el aumento de población en la provincia –ya se han superado los 1,7 millones de habitantes y el INE prevé que en menos de 15 años se alcancen los 2 millones– tiene también otra explicación posible en el desequilibrio en los datos de algunos municipios.

Parece lógico que los municipios de costa e interior se comporten de manera desigual, debido a que en unos el sol y la playa permiten que el turismo espolee la economía, sobre todo en los meses de verano, y en otros la agricultura y otros sectores tienen que demostrar más fuerza para mantener el pulso al desempleo.

Pero, a poco que se ponga la lupa en los datos pormenorizados, la realidad es que no todo se parece tanto a la idea preconcebida que uno pudiera tener. Los tres municipios con menos tasa de desempleo no están bañados por el mar y la capital, a priori motor económico de la provincia, registra tres puntos porcentuales más de paro que la media de la región, según datos de septiembre del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Benahavís es un oasis de pleno empleo dentro de una provincia con un 20% de paro gracias a su apuesta por el golf y las urbanizaciones de lujo. Pero Parauta no anda lejos al registrar un 9,43% de desempleo –4,15 puntos menos que hace un año– y en Istán (el municipio de interior en el que la vivienda cuesta tanto como en Madrid o Barcelona) no andan demasiado lejos con una tasa del 10,90%.

Cifras cercanas, siempre dentro del lado bueno de la balanza muestran también Casares –un 11,95%–, Ojén –un 12,2%– o, ya sí en el epicentro de la lustrosa Costa del Sol, Marbella –un 13%– o Estepona –un 14%– ya bañadas estas sí por la abundancia del mar y el turismo.

Sin embargo, siguiendo la N-340 dirección este, no todos los datos son tan positivos. La capital está tres puntos por encima de la media provincial, y Torremolinos no anda demasiado lejos con un 18% de paro.

Pese a ello, es en las cabeceras de comarca de interior dónde más puede sorprender los datos de desempleo. Ni Antequera, ni mucho menos Ronda mejoran la media provincial, si bien los peores datos de la provincia se dan en municipios del interior en los que se supera el 40%, siendo Serrato y Benaoján los techos del desempleo.

Ante estos datos, el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Manuel Méndez, apunta que las "tasas de paro aún son elevadas, con municipios con tasas superiores a un 25% y llegando en un caso al 35%". Pese a ello, se fija en que el dato interanual es positivo y muestra "una reducción generalizada de las tasas de desempleo, salvo en una decena municipios en los que aumenta [se trata de Alfarnatejo, Ardales, Atajate, Benamocarra, Canillas de Albaida, Cartajima, Cútar, El Borge, Fuente de Piedra, Igualeja, Montecorto, Sedella, Serrato y Viñuela]".

Pese a ello, Méndez, puntualiza que todas las subidas en estos municipios son menores a dos puntos, a expceción de Serrato que crece en ocho puntos porcentuales. Asimismo, valora positivo "que haya tres municipios que reducen la tasa entre seis y 17 puntos porcentuales [Montejaque, Cómpeta y Benadalid]".

"No obstante, hay que destacar que las cifras de desempleo por sí solas no dan toda la información necesaria. Es fundamental saber el número de afiliados a la Seguridad Social porque puede ocurrir que haya municipios con creación de empleo en términos absolutos, pero por el crecimiento de la población activa, la tasa de desempleo no mejora tanto como en otros", apunta el máximo representante de los economistas en la provincia. A lo que suma que la población activa en Málaga ha aumentado "significativamente desde mitad de 2022", situándose en 865.000 personas a finales de septiembre.