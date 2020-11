El plan de ayudas de la Junta beneficiará a más de 61.000 pymes y autónomos de Málaga

Entre 400 y 500 test al día

Otro de los asuntos tratados durante la celebración del Consejo de Gobierno fue la dotación de un total de ocho unidades móviles para la comunidad autónoma –una para cada provincia– para la realización de test masivos por los municipios así como para vacunar de gripe. En este sentido, Navarro ha anunciado que el camión itinerante destinado a la provincia de Málaga “estará aquí a finales de la semana que viene” y realizará entre 400 y 500 pruebas al día en aquellos municipios donde la Dirección General de Salud Pública determine que es necesario realizar un cribado masivo. Al respecto, la delegada se ha referido a las pruebas que se van a realizar en Manilva, a lo que ha añadido, “tenemos muchas solicitudes y en todas estamos trabajando, pero no se trata solo de estudiar la tasa de incidencia”, si no además la presión sanitaria. Del mismo modo, ha señalado que en una localidad más pequeña “es más fácil poner medidas” y conseguir que la tasa disminuya pues, ha recordado, “un cribado por si solo no vale de nada, si no se acompaña con medidas posteriores”.