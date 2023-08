El precio de la cesta de la compra sigue encareciéndose en Málaga y se incrementa un 10,3% en el último año

Los precios de muchos productos continúan subiendo, en cambio en otros esa alza que se ha estado observando, ha comenzado a cambiar y su coste está cambiando. En Málaga, los precios han subido un 2,7% en el último año, siendo esta tasa superior a la andaluza (2,6%) y a la nacional (2,3%). La cesta de la compra continúa encareciendo en la provincia y ha experimentado un incremento interanual del 10,3%. En cambio, el precio de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles ha caído, con respecto a julio de 2022, un 15,4%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC).

Al observar la variación de los precios en la provincia con respecto al mes de junio, el coste de los productos ha bajado un 0,2%. El precio de los vestidos y el calzado ha descendido un 12,4%; un 0,2% el de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; un 0,3% las bebidas alcohólicas y el tabaco y un 1,2% el de los muebles. En cambio, el coste de los alimentos y la bebida no alcohólica ha subido un 0,3%, junto con el 3% que ha experimentado el ocio y la cultura y el 0,6% de los restaurantes y hoteles.

Por otro lado, en términos interanuales cabe señalar que el precio de las bebidas alcohólicas y tabaco ha subido un 7,9%, pese a bajar levemente en el último mes. En esta misma situación se encuentra el coste de los muebles que, a pesar de haber bajado este mes pasado, en el último año se han vuelto un 3,2% más caros. Asimismo, el precio de los alimentos, el del ocio y la cultura y el de los restaurantes y hoteles ha incrementado un 10,3%, un 7,8% y 8%, respectivamente en un año. En este sentido, según los datos del INE, la variación interanual de julio del precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas es la más baja desde marzo de 2022, ya que por aquel de entonces fue del 7,8%, en abril subió a un 11,5% y desde entonces el IPC de estos productos no ha bajado del 11%.

De igual forma, los precios en la sanidad y la enseñanza se mantienen con respecto al mes de junio, pero en comparación a julio de 2022, han aumentado un 3,2% y un 3%, respectivamente. En este sentido, el coste del transporte ha caído un 4,1% en el último año, pero ha subido un 0,6% en julio. En cambio, el coste de las comunicaciones y otros bienes y servicios bajó el mes pasado un 0,2% y un 0,6%, respectivamente. Eso sí, en términos interanuales, las comunicaciones son un 4,6% más caras y otros bienes y servicios un 4,7%.

Los precios en Andalucía han subido un 2,6% este último año, acentuándose sobre todo en los alimentos un 10,9% en términos anuales, 0,6 puntos más que en junio. Por provincias, Málaga es la cuarta provincia con una mayor subida interanual, solo por detrás de Cádiz (3,3%), Huelva (2,8%) y Almería (2,7%). Por detrás se encuentran Sevilla (2,4%), Jaén (2,3%) y Córdoba (2,2%).

Valoración comerciantes y clientes

Los bolsillos de los consumidores y de los empresarios están siendo los más perjudicados y no solo a la hora de hacer la compra, sino también al pagar las facturas de la luz. La subida de la electricidad o el agua también está repercutiendo en el beneficio de los propietarios de los puestos del Mercado Atarazanas. Antonio González es el dueño de cuatro pescaderías y sostiene que están aguantando gracias a la venta de género a la hostelería, pero han notado más el incremento de las facturas que el del pescado en las subastas.

De igual forma, Manuel Villamuela, propietario de un puesto de carne en Atarazanas, sostiene que “lo peor de ahora es el gasto”. En este sentido, incide en que el precio de su género ha variado poco estas últimas semanas, pero en comparación al año pasado el coste de la ternera, por ejemplo, se ha duplicado. Por tanto, entre los gastos y la subida del género “el margen de beneficio es mucho menor”.

El calcular el dinero que se puede llegar a invertir en una compra es algo que muchos malagueños no habían hecho hasta ahora. Clara, es una mujer que suele bajar al mercado casi a diario, pero asegura que en este último año ha tenido que reorganizar sus gastos desde el consumo de electricidad y gasolina, hasta la cesta de la compra. “Antes venía al mercado, compraba carne y pescado para varios días y no miraba ni el precio, ahora vengo con el presupuesto preparado y sé cuánto me puedo llegar a gastar”, remarca.

Por otro lado, la hostelería se está viendo afectada también por la inflación y han tenido que cambiar el precio de sus productos y diferentes malagueños han manifestado su descontento a través de las redes sociales. Ricardo Salas critica al Ayuntamiento de Málaga y “sus políticas de turismo suicida”, ya que “no puede ni tomarse un café en Pedregalejo” porque está “todo a precios de guiris”. Además, él mismo se cuestiona si “moriremos del éxito”, puesto que, a su juicio, “poca solución” para unos precios que considera “abusivos”.