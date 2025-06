El PSOE asciende a la Secretaría de Organización a la malagueña que está en el informe de la UCO

Lejos de un castigo ha tenido un ascenso. Ana María Fuentes, gerente del PSOE a nivel nacional, ahora también formará parte de la Secretaría de Organización en Ferraz, de manera compartida y hasta el comité federal que se celebrará el próximo 5 de julio en Sevilla. La rondeña aparece en el informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil que conllevó la dimisión de Santos Cerdán, quien hasta su renuncia ocupaba el puesto. En el mismo, los investigadores sugerían que la malagueña, que ya ostentaba la Gerencia del PSOE a nivel nacional, "le pidió a Javier Herrero [director general de Carreteras] que realizase algún tipo de aportación económica". Aunque no precisa a quién iría destinado este pago.

Para llegar a esta conclusión se basaba en mensajes de Whatsapp entre el propio Herrero y Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes. En uno de ellos, Koldo avisabz al alto cargo del ministerio: "Me pide tu teléfono al [se entiende que quería decir la] gerente del partido". En el mismo, pide llamarle "15 segundos". Herrero le da luz verde para que le envíe su contacto: "Si no se lo doy yo lo consigue seguro" y Koldo le responde que es por "avisarle" y que cree que le va a "pedir el impuesto".

Horas más tarde, según el documento, Koldo vuelve a preguntar si habían llamado desde la Gerencia, es decir: la propia Fuentes, a lo que el alto cargo de Transportes le responde que sí lo había hecho y le había "enviado un formulario, pero no la cuantía". El documento es clave en el caso Koldo y ha llevado a la dimisión de Santos Cerdán de todos sus cargos del partido al señalar que podría haber gestionado comisiones en adjudicaciones de obras públicas en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Serán cuatro las personas que asumirán esta responsabilidad hasta el comité en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que abordará una reestructuración de la "cúpula" del partido. A Fuentes le acompañarán en el encargo de llevar la Secretaría de Organización hasta entonces, la presidenta del partido, Cristina Narbona; la secretaria de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo, Montse Mínguez, y el secretario de Acción Democrática y Transparencia, Borja Cabezón, todos ellos miembros de la Ejecutiva.

Óscar López dijo que puede ser "la cuota voluntaria" que pagan al partido

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se refirió el viernes a la posible financiación ilegal del PSOE que investiga la Guardia Civil señalando que "el impuesto" que menciona Koldo puede ser la "cuota voluntaria" que los cargos públicos pagan al partido.

"Quiero aclarar que en el PSOE hay una cuota voluntaria que pagamos todos los cargos públicos y que a diferencia de otros partidos, donde ha habido sueldos y sobresueldos, aquí es al revés, aquí de tu sueldo aportas voluntariamente una cuota al partido, entiendo que se refieren a eso", dijo preguntado en una entrevista en Cadena Ser.