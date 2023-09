El recluso acusado de matar a otro en el patio de la cárcel reconoce que lo mató a golpes

El preso acusado de matar a otro recluso en marzo de 2021 en la prisión Málaga II, en la localidad malagueña de Archidona, ha reconocido que lo mató de una paliza en el patio del centro penitenciario.

"Se cagó en mis muertos, en los de mi padre y mi madre y comencé a darle patadas y puñetazos", ha relatado el procesado, durante el juicio popular que ha comenzado este martes en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

El acusado, durante su declaración, ha reconocido y se ha conformado con el relato acusatorio del fiscal, que le pide quince años de prisión, y ha relatado que había consumido mucha droga y que se le fue la cabeza, "no estaba en mi sano juicio y estoy arrepentido de lo que he hecho. No lo voy hacer más", ha asegurado.

El fiscal ha destacado que aunque él ha argumentado que había consumido droga no se le encontró nada y ha insistido en que fue consciente de lo que hizo.

Respecto a la aplicación de algún atenuante debido a que padece un transtorno antisocial de la personalidad, el Ministerio Público ha subrayado que dicha patología no conlleva que no supiera lo que hacía, "no tiene respeto a la integridad de otros, es una mala persona, que sabía lo que hacía", ha sostenido la acusación pública.

Tanto el presunto autor como la víctima estaban clasificados en primer grado de tratamiento penitenciario (para los presos de especial peligrosidad o inadaptación, según las normas penitenciarias) y, en un primer momento, al encontrarse en el patio se saludaron amistosamente, ha reconocido el acusado, que también ha explicado que no era la primera vez que salían juntos a dicho espacio.

La agresión se cometió sobre las 17.12 horas y, según las acusaciones, tras el primer saludo se separaron y comenzaron a andar alrededor del perímetro en el mismo sentido, pero en un determinado momento, el acusado esperó a que el otro recluso se aproximara y tras un nuevo saludo iniciaron el camino juntos conversando.

A las 17.18 horas el procesado "con el ánimo de acabar con la vida del otro" comenzó a golpearlo con violencia, y le propinó presuntamente puñetazos, patadas y pisotones, todo ellos dirigidos a la cabeza.

El fiscal destaca que la agresión se prolongó durante siete minutos, momento en el que el agresor cesó en su conducta y la víctima quedó inmóvil en el suelo.

A las 17.25 horas los funcionarios, alertados por otro compañero, acudieron y accedieron al patio, y tras reducir al presunto autor trasladaron a la víctima al módulo de enfermería pero dada la gravedad fue trasladado a un centro hospitalario donde falleció horas más tardes por edema cerebral y traumatismo cráneo-encefálico severo.