Retiran el grabado del poema de Vicente Aleixandre en Málaga para corregir sus errores

Vuelta a empezar. Las placas que se estaban instalando en la Travesía Pintor Nogales, frente a la Aduana, se retiraron durante la mañana del 29 de diciembre. El poema ‘Ciudad del Paraíso’, transcrito en la estructura, tenía algunos errores detectados por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre.

A principios de enero se espera que la estructura cuente de nuevo con los versos escritos por el premio Nobel de Literatura ya grabados correctamente. “Sobran, en este caso, las comillas del título. ‘A mi ciudad de Málaga’ no es el primer verso, sino la dedicatoria que hace el poeta, y debe alinearse a la derecha, en cursiva. El verso ‘antes de hundirte para siempre en las olas amantes’ forma parte del anterior, no es independiente. Tampoco es ‘suspendida del tiempo’, sino ‘suspendida en el tiempo’. No es ‘bajo la lucha eterna’, sino ‘bajo la luna eterna’”, indicaba el presidente de la asociación, Alejandro Sanz, que también se ofreció personalmente a revisar el poema para evitar más fallos de cara a su sustitución.

Los errores se detectaron a través de una fotografía que envió un poeta a la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre. “Se ha inscrito sin ningún rigor y con lamentables errores”, se lamentó Sanz. Y es que aunque los operarios han comenzado ya el proceso de rectificación, la entidad considera que es una falta grave para la ciudad.

Casi cuatro años pasan ya desde que el Ayuntamiento se comprometiese a serigrafiar junto al Palacio de la Aduana, sede del Museo de Málaga, el poema que Aleixandre dedicó a la ciudad. La firma finalmente seleccionada fue Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A., con una oferta de 48.743,2 euros (IVA excluido).

Tras este descuido, habrá que esperar un poco más para ver la obra culminada. “En estos días el constructor está de vacaciones, pero los errores se subsanarán lo más rápido posible porque se han detectado a tiempo”, indicó Raúl López, concejal delegado de Ordenación del Territorio, quien agradeció el aviso en tiempo y forma.

Finalmente, los técnicos municipales vigilaron los trabajos de la obra, y han detectado que los errores indicados sí se producían en el grabado que en principio se instaló el 23 de diciembre. Por todo ello, se ha mandado su corrección de forma inmediata, tal y como tranquilizaba el concejal al recibir el aviso por parte de Sanz.

Este encargo responde a la necesidad de adecuar el muro de la Travesía Pintor Nogales e instalar sobre el mismo una fachada ventilada sobre el que se ha colocado la serigrafía, ahora retirada por los operarios, mediante perforado por método láser del poema que el escritor dedicó a la capital de la Costa del Sol.

Toda esta actuación forma parte de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) aprobadas por el Ayuntamiento a finales del pasado mes de octubre de 2019. Se trata de un plan de obras valorado en 31 millones de euros. La finalidad del proyecto, que salió a concurso por un total de 60.486 euros, es dotar a la superficie de una imagen de calidad acorde al enclave donde se encuentra.