El semáforo de Chiquito se queda "mudo"

Ni dos meses a durado el semáforo de Chiquito de la Calzada. El pasado 21 de julio se ponía en marcha este regulador del tráfico en homenaje al cómico malagueño en el cruce entre la calle Tomás Echeverría y la calle Antonio Soler. Y ya ni se ilumina ni suena.

Fueron los profesores y alumnos de FP de las Escuelas Ave María de Málaga, junto con el alcalde y rodeados de medios de comunicación, quienes presentaran el modelo ya terminado, que tras muchas peticiones y solicitudes rendía el homenaje que el cómico malagueño se merecía.

La figura Chiquito, fallecido en noviembre 2017, que es el peatón, imita los famosos gestos del humorista malagueño e indica cuándo pasar a la voz de "Quietorr, Te da cueeeen?, Al ataqueeee, No puedorr, no puedorr, Hasta luego Lucas".

Sin embargo, desde hace unos días, varios malagueños han denunciado que este semáforo se ha quedado "totalmente mudo" y que ese Chiquito que tanto alegraba el barrio de Huelin ha dejado de resonar en sus calles.

Unidas Podemos se ha hecho eco de estas denuncias en la red social de Twitter, donde piden al alcalde, Francisco de la Torre, que “tome las medidas necesarias para resolver cuanto antes estas situación”.

Remedios Ramos, concejala del grupo municipal, asegura que "el semáforo ya no funciona, está apagado y no emite sonidos ni las grabaciones que recuerdan a Chiquito". Además, la confluencia política ha aclarado que no entiende "cómo este gran símbolo ha dejado de funcionar y no cuenta con un adecuado mantenimiento".

Ante esta situación, el concejal del distrito Carretera de Cádiz, Luis Verde, ha asegurado a este periódico que "ya se ha dado la orden para que se revise el dispositivo", pero que de momento se desconocen las causas por las que tras dos meses y medio desde su inauguración ha dejado de funcionar.