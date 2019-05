Cómo sobrevivir al Iphone

El 29 de junio de 2007 Steve Jobs presentó el primer Iphone, un dispositivo que no solo revolucionó el mundo de la telefonía móvil e internet sino que se cargó de un plumazo a una industria centenaria como la fotográfica. Ya no hacía falta comprar un carrete e ir a revelarlo, sino que todo estaba en la pantalla. Kodak entró en concurso de acreedores en 2012 y está intentando salir del atolladero, Agfa se ha especializado en soluciones sanitarias y la japonesa Fuji también sufrió lo suyo.

Tocaba reinventarse o morir y la multinacional nipona lo ha hecho hasta el punto de que está en una nueva juventud gracias, precisamente, a la impresión de fotografías, su negocio base. Fuji está resurgiendo con el lanzamiento de Instax, una cámara instantánea que es una versión moderna de la Polaroid de toda la vida que saca la imagen en papel al momento. “Las nuevas generaciones no conocen las fotografías impresas porque están acostumbrados a verlas en digital. Se presentó la cámara Instax en una fiesta y fue la sensación para todos los jóvenes”, indica Javier Larios, responsable del proyecto Wonder Photo Shop de Fuji en España y Portugal. Junto a estas cámaras, la empresa japonesa nacida en 1934 ha sobrevivido al Iphone y al resto de teléfonos inteligentes con investigaciones médicas, impresiones de gran formato, lentes para cámaras de televisión o ahora están desarrollando membranas de purificación de agua.

Otra línea que ha puesto en marcha para recuperar cuota de mercado es Wonder Photo Shop. Son tiendas en las que el cliente puede imprimir su fotografía en cualquier formato al instante, desde vinilos hasta tazas, cojines, fundas de móvil, etcétera. “Este proyecto surgió hace cinco años en Japón y fue una respuesta de Fuji a las nuevas tendencias de consumo de la gente joven con los teléfonos inteligentes, ya que ahora se hacen 1,4 billones de fotografías al año y el 85% se realizan con el teléfono móvil”, explica Larios, quien detalla que “el cliente tiene que encontrar en un punto de venta físico algo que no vea on line, por lo que estas tiendas son creativas y están basadas en la experiencia del consumidor”.

Fuji ya ha abierto 116 tiendas en el mundo, de las cuales 48 están en Europa y nueve en España. En Andalucía había una en Sevilla y se acaba de inaugurar una dentro de El Corte Inglés de Málaga, siendo la segunda en España en el interior de este grupo comercial. “Queremos romper con la línea tradicional de la fotografía y que los clientes vivan la experiencia de forma divertida”, añade Larios, quien afirma que se ha contratado a seis personas para este establecimiento en Málaga.

Jorge Degeneffe, responsable del departamento de compras de Cultura y Ocio de El Corte Inglés, destaca que “sondeábamos proyectos muy innovadores que dotaran a nuestros centros comerciales de experiencias y nos acercara a un público joven”.

Los jóvenes han sido los impulsores de los teléfonos inteligentes y ahora se suman a la impresión, pero ya no solo en papel sino en cualquier formato, dando oxígeno a empresas históricas que estaban al borde del precipicio.