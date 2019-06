En los pueblos de interior, sobre todo los de menos de 1.000 habitantes, la situación es muy diferente. A ningún alcalde o concejal les pesa trabajar por su pueblo día y noche. Tampoco que todos los vecinos tengan su número de teléfono para cualquier urgencia y para las que no lo son tanto. Para mediar entre vecinos a falta de Policía Local o para revisar todas las convocatorias que publican las administraciones a fin de poder encontrar financiación para acometer obras en su pueblo.

Por eso todos ven bien tener un sueldo mensual aproximado de 1.400 euros al mes. Lo que no entienden es que trabajando 24 horas sólo coticen a la Seguridad Social por seis horas. El Ministerio de Hacienda hizo un reforma en 2015 con límites salariales para los responsables públicos. Para los municipios de menos de 1.000 habitantes, se estableció 30.000 euros para aquellos que tuviesen una dedicación parcial al 75% y 22.000 euros para los que fuese del 50%. No pueden hacerlo por tiempo completo a pesar de estarlo.

“El sueldo no lo veo mal porque hay que adaptarse a las posibilidades económicas que tienen nuestros ayuntamientos pero es injusto que coticemos por seis horas”, se queja la alcaldesa de Árchez, Mari Carmen Moreno (PP). El regidor de Sedella, Francisco Abolafio (IU), piensa igual. “Todo el mundo tiene derecho a un sueldo digno y 1.400 euros al mes lo es, pero no cotizar seis horas. Hace dos años tuve problemas con la Seguridad Social porque me caí a las ocho de la tarde haciendo un servicio municipal. Y mi pregunta era, ¿cuáles son las horas que me cubre si trabajo las veinticuatro?”, cuestionó Abolafio quien como ejemplo puso el de hace dos días cuando tuvo que echarse a la carretera a las tres de la madrugada tras conocer que habían derramado un bidón de aceite en la calzada. Tuvo que desplazarse hasta el lugar para cortar el tráfico, recibir a los operarios del Servicio de Mantenimiento de Carreteras y alertar mientras tanto a los conductores. “No tenemos ni Policía, todo lo hace el alcalde, mañana, tarde y noche”, expuso el alcalde de Sedella en la Axarquía, quien ha tenido que llegar hasta a asear a personas mayores antes de ser atendidas por el servicio médico o vestir a alguna persona que hubiese fallecido para introducirla en el ataúd “como es costumbre en los pueblos”.

Alcalde para todo Los alcaldes de municipios pequeños han tenido que asear a señores y señoras mayores, vestir muertos o tocar las campanas de la iglesia

Es lo mismo que le ocurre a Pablo Crespillo, alcalde de Salares, hace dos semanas tuvo que tocar las campanas de la iglesia porque había fallecido una mujer y había que comunicarlo al resto de vecinos. “En nuestro caso, es sin duda por devoción”, aseguró este alcalde que por las tardes trabaja en Correos y los fines de semana en el campo. “Hago de mediador, de psicólogo, de testigo en juicios y para todo lo que me llamen. El puesto se asume con responsabilidad y alegría”, reconoció Crespillo explicando que “los vecinos tienen puesta toda la confianza en su alcalde”.

“En un pueblo tan pequeño la parte humana es muy importante. Yo asumo los problemas de los vecinos como si fuesen míos, y me preocupo más de sus problemas que de los míos propios”, aseguró el regidor del pueblo más pequeño de la Axarquía. “Y hay que hacer de todo, desde limpiar tuberías, a montar la feria pasando por arreglar cualquier avería. También hay que dedicar mucho tiempo al papeleo porque no tenemos ingresos propios dado que somos muy pocos vecinos y pagamos muchos impuestos, así que hay que ir buscando recursos de otras administraciones. Ahora hemos conseguido 150.000 euros de la Junta para arreglar un carril y estamos como locos”, indicó. Por eso, a estos alcaldes se les hace duro que sus compañeros de grandes ciudades que cuentan con asesores, funcionarios y concejales con sueldo puedan liberar su sueldo al 100% y ellos un 75%.