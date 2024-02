Consecuencias de la tractorada de agricultores "no autorizada" en Málaga: la Policía identifica a 400 manifestantes

Tras casi un día y medio, la protesta "no autorizada" de agricultores y ganaderos en Málaga se desinfla, pero los manifestantes no quedarán impunes. Desde Subdelegación del Gobierno aseguran que han identificado a 400 de ellos por llevar a cabo actuaciones "no comunicadas en tiempo y forma de acuerdo con la normativa vigente". Se trata, por el momento, de actas que podrían derivar en propuestas de sanción, de tipo administrativas e, incluso, penales.

Minutos antes de las 9:00 de este miércoles, los profesionales del sector agrícola que que bloqueaban el puerto de Málaga despejaron los accesos al recinto. Sobre esa hora, una columna de casi 40 vehículos verdes enfiló hacia la zona oeste de la capital por el Paseo Marítimo dejando libre la entrada de San Andrés. Escoltados por patrulleras de la Policía Nacional y motoristas de la Local, los manifestantes se marcharon lentamente haciendo sonar el claxon para dejar constancia de su "indignación".

"Los accesos al puerto están totalmente libres, igual que las entradas al centro logístico de Antequera. La provincia ha vuelto a la normalidad. Aunque queda algún tractor, ya no obstaculiza y, por tanto, no hay ningún problema para la entrada y salida de mercancías", ha asegurado el delegado en Málaga del Ejecutivo central, Javier Salas.

Se ha mostrado comprensivo con las peticiones de los agricultores y ha destacado que "se ha garantizado su derecho a la manifestación y a la huelga". Si bien, ha insistido en que la concentración "no estaba autorizada". De hecho, ya este martes advirtió a los agricultores y ganaderos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estaban actuando "poniendo las sanciones correspondientes, que se cursarán en su debido momento".

En el conjunto regional, la Delegación del Gobierno ha informado de que la Guardia Civil ha levantado 1.375 actas de denuncia en la comunidad por incumplimiento de la ley de tráfico y por la de seguridad ciudadana. Asimismo, asegura que tanto la Policía Nacional como la Benemérita están visionando las cámaras para identificar los vehículos que han obstaculizado las vías de comunicación durante este martes, al haber sido protestas sin autorizar

¿A qué sanciones podrían enfrentarse los manifestantes?

Respecto a las sanciones, están recogidas en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza. En ella se recogen las sanciones (artículo 39) a las que se enfrentarían los infractores. A nivel económico, las consideradas muy graves, con multas de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

También se recogen sanciones no económicas, como la incautación de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción y, en su caso, de los efectos procedentes de ésta.

El artículo 36 de esta Ley recoge las infracciones graves, en la que encontramos el siguiente apartado: "Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana". En el caso de los agricultores andaluces, desde que comenzaron su manifestación, cortaron tanto carreteras como vías municipales, pues desarrollaron sus protestas con tractores.

La manifestación del sector agrario supuso el corte de varias vías de circulación, tanto dentro de la propia ciudad de Málaga, como en carreteras de la provincia. En la ciudad sobre todo se vieron afectado los accesos al puerto. Y las interrupciones de tráfico en carreteras fueron mayormente en los municipios del Valle del Guadalhorce. Ronda los cortes afectaron a las vías que conectan la ciudad del Tajo con la Costa del Sol y Sevilla.

Respecto a las sanciones, "cortar al tráfico una vía sin la preceptiva autorización municipal" es una infracción leve, con multas de 35 a los 70 euros, según el anexo a la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación recogida por la Diputación de Málaga. Multa a la que podrían enfrentarse los agricultores.