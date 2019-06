La vacuna contra cuatro tipos de meningitis se pondrá a partir de enero

La actual protege contra el serotipo C, mientras que la nueva inmuniza frente al A, C, W e Y

También a principios de 2020 arrancará la inmunización sistemática con la vacuna tetravalente en adolescentes de 12 años . La de la meningitis C se sustituirá entonces por la de la A, C, W e Y; un cambio que afectará a los nacidos a partir del 1 de enero de 2008, que cumplirán 12 años en 2020.

Según una notificación de la Consejería de Salud remitida a centros sanitarios y farmacias, la nueva vacuna comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2020 . A partir de entonces, la de la meningitis C se sustituirá por la tetravalente en las dosis de los 12 meses y los 12 años. Por lo tanto, se mantiene la edad a la que se ponía, pero se mejora la protección frente a estos gérmenes. En la vacunación que toca a los cuatro meses no hay cambios: se mantiene sólo la del meningococo C.

Hay mejoras en la vacuna de la meningitis en el calendario gratuito del SAS . La actual inmuniza sólo contra el meningococo C . Pero a partir de enero ésta será sustituida por otra más completa que protege frente a cuatro variantes de la enfermedad: A, C, W e Y . De ahí su nombre de tetravalente.

La protección de la meningitis B deben pagarla los padres

La vacuna contra la meningitis B continúa, de momento, fuera del calendario gratuito. Los pediatras la recomiendan, pero como no está incluida en la financiación del sistema público, deben costearla los padres. Cada dosis cuesta 106,15 euros. Según la edad del niño hay que ponerle dos o tres. De modo que es una inmunización que a las familias les cuesta entre 212 y 318 euros. Cuando a mediados de marzo pasado la Consejería de Salud avanzó que sustituiría la vacuna de la meningitis C por la tetravalente (A, C, We Y), la Junta se comprometió a estudiar la implantación también de la B. Pero de momento, esta última sigue pendiente.