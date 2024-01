La venta de test de gripe y Covid se multiplica por seis en Málaga

La venta de test de gripe y Covid se ha "disparado" en Málaga con la llegada de las fiestas, el frío y especialmente tras el incremento de casos, sobre todo de cuadros gripales. Según los datos de la distribuidora farmacéutica Bidafarma, se ha multiplicado por seis. Las farmacias confirman el aumento de demanda de estas pruebas y también que se mantiene, pese a que ya ha pasado la mayor parte de las fiestas. "Se han vendido mucho más; antes y durante las fiestas, pero la demanda todavía sigue muy alta. La gente desconoce si lo que tiene es gripe, Covid o un resfriado y los compra para saber exactamente qué tiene", explicaba una farmacéutica de una botica de la capital.

Bidafarma precisó que en la primera semana de diciembre se vendieron en la provincia unos 2.000 test, en la segunda alrededor de 4.000, en la tercera en torno a 8.000 y en la última del año, aproximadamente 12.500. El aumento de la demanda se achaca no sólo a las fiestas y al deseo de compartirlas sin riesgo al contagio. Sino fundamentalmente a que, con la irrupción del frío, ha llegado la gripe. Porque antes de que bajaran las temperaturas había fundamentalmente Covid y ahora los que circulan sobre todo son la gripe y otros virus respiratorios típicos de esta época, como la bronquiolitis.

Por eso, desde Bidafarma se aconseja hacerse el test en caso de estar con mal cuerpo y utilizar mascarilla en sitios cerrados, poco ventilados o con aglomeraciones para no contagiar ni contagiarse.

Distintas farmacias de Málaga consultadas aseguran que "no hay problema de suministro" de los test. "Puede ser que nos hayamos quedado sin ellos en momentos puntuales porque se han vendido mucho, pero no porque no haya en los almacenes. Si nos quedamos sin stock porque los vendemos, pedimos y en el mismo día volvemos a tener", aclaraba una farmacéutica.

Hay dos tipos de test. Uno sólo de gripe y otro que diagnostica esta patología y también el Covid. Ambos cuestan 2,94 euros. "Hay personas que no saben que hay un test que detecta a la vez gripe y Covid. Este es el preferido. Pero cuando se agota de un tipo, se llevan del que queda", añadía otro profesional de una botica del centro.

El perfil de quienes demandan estas pruebas es muy variado. Los compran todo tipo de personas. Desde mayores con síntomas gripales o catarrales, a cabezas de familia que antes de visitar a los abuelos quieren descartar que estén infectados, a jóvenes que viven con personas vulnerables.

Según explicó el viernes pasado el jefe de Neumología del Hospital Clínico, José Luis Velasco, "la gripe va en ascenso y seguirá subiendo". De hecho, apuntó que el pico se espera para después de Reyes. Sobre todo, circula la gripe A. Los centros sanitarios -tanto de Atención Primaria como hospitales- están acusando el incremento de infecciones por virus respiratorios. El perfil de pacientes hospitalizados es principalmente el de personas mayores de 75 años, con gripe y neumonía, que padecen patologías previas y que por ello son más vulnerables frente a los patógenos típicos de esta época del año.