El ex viceconsejero de Salud en Andalucía ficha por una de las mayores aseguradoras privadas

El malagueño Miguel Ángel Guzmán, el que hasta hace solo tres meses fuese viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, ha dado el salto a la sanidad privada fichando por ASISA, una de las mayores aseguradoras privadas. En concreto, será el nuevo director médico de ASISA en Andalucía, según ha adelantado la Cadena Ser. Cabe recordar que fue el pasado 27 de diciembre cuando dimitió de su cargo en el Gobierno andaluz alegando "motivos personales".

Guzmán es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga (UMA), así como médico de familia, especialista en Medicina del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. En la sanida pública andaluza, además de viceconsejero, Guzmán fue también el máximo responsable del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ocupando el puesto de gerente durante la etapa de Jesús Aguirre, en el primer gobierno de Juanma Moreno. Así, Guzmán fue nombrado como número dos de la actual consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en 2022, pero había sido gerente del SAS desde 2019, con la llegada del PP al Ejecutivo andaluz.

Según recoge la información publicada por la Cadena Ser, Guzmán asegura que que su nuevo cargo en el sector privado no es incompatible con el trabajo que ha desarrollado en la Consejería de Salud. Defiende además que no es funcionario y antes de trabajar en la Junta ya estuvo empleado en otras compañías aseguradoras, como Mutua Universal. Además de lo anterior, señala que ASISA no tiene actualmente ningún timpo de contrato con el Gobierno andaluz.

ASISA, la aseguradora a la que se va el ex número dos de la Consejería de Salud, es una de las mayores aseguradoras privadas de España y cuenta con un cuadro médico de más de 50.000 profesionales, una red hospitalaria en todo el territorio nacional con 18 centros propios (y más de un millar de centros sanitarios concertados), y casi tres millones de asegurados.