La huelga de trenes en Renfe pasará a ser 24 horas este viernes en Málaga

La huelga de maquinistas de Renfe convocada para estos días ha completado su quinta jornada, la última que se realiza en tres tramos horarios. Los siguientes días que se convoca, viernes 8, lunes 11 y martes 12 –coincidiendo con la festividad del puente del Pilar– se ha llamado al paro la jornada completa, en vez de en los tres tramos horarios que se venían dando en los días previos. Pese a que el sindicato de maquinistas ha desconvocado la huelga en los días venideros, CGT la mantiene en la provincia de Málaga en los mismos términos.

Debido a la huelga de este jueves, que sí se ha efectuado en tres tramos, se han visto afectados ocho AVE (cuatro de ellos con salida en Madrid, cuatro desde la Estación María Zambrano), dos trenes media distancia convencional que unen Málaga con Sevilla y cuatro Avants en el enlace con la capital regional. De estos últimos, dos eran parte de los servicios que se debían cubrir, uno de ellos debía haber salido de Málaga a las 14:15 y el último departía de Sevilla a las 19:35.

Según Renfe se debe a que el maquinista que debía cubrir la línea no se ha presentado a su puesto de trabajo. Aseguran desde la compañía que todos los pasajeros han sido reubicados en medios de transporte alternativos. Desde CGT, uno de los sindicatos que convoca la huelga, afirman que el maquinista no recibió la carta de servicios mínimos, negando que no se haya presentado al servicio.

Miguel Montenegro, secretario general del sindicato en Andalucía, afirma que la jornada se ha seguido sin mayores inicidencias, salvo las ya comentadas anteriormente. Recuerda que se han cumplido los servicios mínimos y que las siguientes jornadas seguirán cumpliendo con los porcentajes del 75% de los servicios en hora punta y el 50% hora valle. En los AVE circularán el 72% de los mismos y la media distancia lo hará al 65%.

Recuerda Montenegro que en esta huelga "no se reivindica más dinero, sólo reclamamos personal para que se pueda cumplir la Obligación de Servicio Público y se cree empleo estable y de calidad en la provincia de Málaga". Añade el representante del sindicato que este "es el año europeo del ferrocarril y en Málaga está siendo el año negro del ferrocarril".