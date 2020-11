La petición de ayuda contra la violencia machista en Málaga se triplicó en el confinamiento

"La pandemia la hemos vivido con mucha angustia, sabemos lo que significa que mujeres que aún no han salido del círculo de la violencia se recluyan con el maltratador"

Lola Fernández dirige el programa Cuenta conmigo de Incide , que se desarrolla desde 2012 y que hoy recibe el premio Meninas por su tratamiento integral de la violencia creando redes de apoyo entre víctimas y supervivientes. “La pandemia la hemos vivido con mucha angustia, sabemos lo que significa que mujeres que aún no han salido del círculo de la violencia, hayan tenido que volver a recluirse en casa con el maltratador y distanciarse del núcleo de apoyo que tenían para salir de ahí”, explica Fernández.

“La consulta con una médica o un médico para estas mujeres puede suponer una puerta abierta y no tenerla un daño más para las víctimas”, estima la presidenta de la Federación Gloria Arenas. Y pone el acento en la importancia de la coeducación en la escuela y en la responsabilidad de los medios de comunicación y de los creadores de contenidos.

“También se agrava el problema porque tenemos a una extrema derecha que está siendo socio necesario para gobernar y que niega la existencia de la violencia machista, lo cual es muy peligroso, tenemos que estar muy atentas para no permitir que se den pasos atrás”, destaca Barbotta.

“Pretendemos transmitir el mensaje de que no están solas, que hay recursos a su disposición, que hay esperanza y atención para garantizarles su seguridad y el inicio de una nueva vida”, agrega Santiago. Igualmente apunta que todos los programas cuentan con un aumento presupuestario. Este año la campaña pretende seguir incidiendo en la responsabilidad social de todos frente a la lacra de la violencia contra las mujeres.

"Pretendemos transmitir el mensaje de que no están solas, que hay recursos a su disposición, que hay esperanza"

Las entidades salen hoy a la calle como cada 25 de noviembre

Considera Lola Fernández, de Incide, que la violencia se está volviendo más callada e introspectiva, que se sufre de nuevo entre las paredes de casa. “Hay tanta declaración negacionista, se cuestiona tanto la ley, que cambia el impacto del mensaje, se duda de la víctima y las mujeres piensan que no las van a creer y se repliegan, en su cabeza empieza a nacer la desconfianza y eso es muy duro porque nos había costado mucho llegar hasta aquí”, apunta. Por eso considera que es importante salir a la calle a darle visibilidad al problema. “Han asesinado a 42 mujeres y cuatro menores”, recuerda. A las 19:30 desde el Muelle de Heredia comenzará la manifestación que recorrerá la Alameda de Colón, la Alameda Principal y la calle Larios. Se ha acortado el recorrido, se mantendrá la distancia y todas las medidas de seguridad posibles y no podrán acudir entidades de los municipios, pero Málaga volverá a decir como cada 25 de noviembre que quiere una sociedad justa en la que no cabe la violencia.