Vuelve la calima: Málaga se tiñe de ocre justo dos años después

Si tienen la sensación de que esto ya lo vivieron, sepan que no se trata de un deja vú. Están en lo cierto. La calima ha vuelto a teñir de tonos ocres la capital malagueña. Un fenómeno meteorológico que, casualidad o no, se está repitiendo este jueves, justo cuando se cumplen dos años del episodio que cubrió de barro las calles en marzo de 2022.

Entonces, la entrada en el sur peninsular de este polvo en suspensión procedente del Sahara acabó no sólo arrojando una estampa para el recuerdo al colorear los cielos de naranja por varios días. También dando pie a las chanzas en las redes sociales debido a lo apocalíptico del paisaje, haciendo el ambiente un tanto más irrespirable pese a que todavía se portaban mascarillas y, por su puesto, porque sus efectos sobre el mobiliario acabaron acompañando a los malagueños un largo tiempo. Aunque esta vez se espera que sean significativamente menores.

Al respecto, el director de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco, asegura que la calima actual "será de mucha menor intensidad" que la vivida entonces. De hecho, se prevé que este episodio se alargue durante "los próximos días", pero "decayendo", arrojando así un escenario similar al que llevamos viviendo toda la semana, en la que apenas se percibía en el ambiente.

La principal diferencia con lo sucedido hace ahora dos años reside en que entonces estas partículas llegaron acompañadas de precipitaciones, lo que propició que éstas bajaran ensuciando todo a su paso.

Esta vez, sin embargo, Riesco explica que no se esperan lluvias "importantes ni significativas" en las próximas jornadas, algo que va en consonancia con este fenómeno, que no suele llevarlas aparejadas. No obstante, sí que podrían experimentarse chubascos débiles en algunos puntos de la provincia.

A partir del Lunes Santo, la previsión cambia, con una probabilidad de lluvia en la capital del 95% entre las 12:00 y las 18:00 horas, a partir de esa hora baja al 25% y durante la madrugada del martes vuelve a aumentar. Para el Martes Santo, de nuevo, la probabilidad vuelve a subir al 90%.